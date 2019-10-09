Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine Barış Pınarı Harekatı telefonu

Fırat'ın doğusuna yönelik uzun zamandır hazırlığı yapılan harekat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa'ın verdiği emirle başladı.

SAVAŞ JETLERİ TERÖR HEDEFLERİNİ VURDU



Savaş uçakları, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn'da belirlenen terör hedeflerini vurmaya başladı.

PARTİ LİDERLERİNE BİLGİ VERDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı DEvlet Bahçeli, CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i arayarak Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.