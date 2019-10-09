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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine Barış Pınarı Harekatı telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 16:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i arayarak Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine Barış Pınarı Harekatı telefonu

Fırat'ın doğusuna yönelik uzun zamandır hazırlığı yapılan harekat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa'ın verdiği emirle başladı.

SAVAŞ JETLERİ TERÖR HEDEFLERİNİ VURDU

Savaş uçakları, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn'da belirlenen terör hedeflerini vurmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladıCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

PARTİ LİDERLERİNE BİLGİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı DEvlet Bahçeli, CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i arayarak Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Barış Harekatı Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
adamlar günlerdir boşalttılar boş yuerlerivuralım bakalım
fıratın dogusu operasyonu barış harekatımı oldu neden ısmı degıstı
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