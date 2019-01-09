Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla naylon poşet kullanmayacağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları: Bu sempozyumun 31 Mart seçimleri öncesinde gerçekleştiriliyor olmasını çok ama çok isabetli buluyorum. Türkiye son 5 yıllık dönemde pek çok tarihi hadiseyi üst üste yaşadı. Türkiye'nin yönetim sistemi tartışmaları çok eskilere dayanır. Parlamenter sistem içinde koalisyonlarla geçen yılların ülkemize çok ağır maliyetleri oldu. KOALİSYON DÖNEMİNDEKİ ENFLASYON



Son 30 yıl bunun 14 yılının enflasyon ortalaması 70,3. Şu anda muhalefete bakıyoruz enflasyonun en yüksek olduğu dönem şu andaki iktidarın dönemidir diyor. 1989 enflasyon 64,3 tek partili dönem. 1990 enflasyon 60,4 Anavatan iktidarı. 1991 enflasyon 71,1 Anavatan dönemi. 1992 DYP/SHP enflasyon 66. 1993 enflasyon 71,1 DYP/SHP. 1994 burası bir felaket enflasyon 120,3 iktidar DYP/SHP. 1995 enflasyon 76,1 iktidar yine DYP/SHP. 1996 enflasyon 79,8 iktidar Refah/DYP. 1997 99,1 Anavatan/DSP. 1998 enflasyon 69,7. 1999 güçlü iktidar var enflasyon 68,8. 2000 enflasyon 39. 2001 68,5 üçlü koalisyon. 2002 29,8. Ortalaması bu 14 yılın 70,3 enflasyon. Ondan sonra bizim iktidara gelişimizle birlikte koalisyonlar dönemi bitiyor. 16 yılın enflasyon ortalaması 9,54. 2003 12,7. 2004 9,4 2005 7,7 2006 9,7 2007 8,4 2008 10,1 2009 6,6 2010 6,4 2011 10,5 2012 6,2 2013 7,4 2014 8,2 2015 8,8 2016 8,8 2017 11,9 en yüksek 2018 20,3. Ortalama 9,54.

İZBAN'DAKİ GREV



İzmir'de İZBAN'da grev var baktık çözemiyorlar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iki ay erteledik. Eskiden kağıt üzerinde kalan güçler ayrılığını gerçek anlamda hayata geçiren bir yapı ortaya çıkardık. İnşallah 2019 yılıyla birlikte Türkiye yeni ve güçlü bir yükseliş dönemine geçecektir, bundan kimsenin endişesi olmasın. ''31 MART KAMPANYASINDA FİLE, BEZ TORBA KULLANALIM DEDİM''



Sıfır Atık Projesi konusunda yerel yönetimlerin çok çok kararlı ısrarlı olması gereğini savunuyorum. Son zamanlarda biz bu plastik poşetler bunun benzeri birçok ürünlerle ilgili olarak savaş başlattık. Bunun 500 yıl 750 1000 yıl toprak bunu eritemiyor. Buna karşı bir savaş. Bu savaşımızı kararlı bir şekilde başlattık. Anacığım evde file dokurdu giderdik alışverişi yapardık gelirdik. Gerekirse tekrar yıkıyorsun alışverişe gidiyorsun. Bunun toprakla bir dostluğu var. Bunlar kenevirden yapılıyordu. Keneviri yok ettik. Kenevirden atlet dokurlardı. Bize dost görünen düşmanlar ülkemden Rize'mden keneviri söküp aldılar. Biz şimdi keneviri dışaradan ithal ediyoruz. 31 Mart kampanyasında file bez torba kullanalım dedim. Bez torba ile fileyle kampanyamızı yapalım. Asla naylon poşet kullanmayacağız. Şu anda bunun çalışmasını yapıyoruz. Güzel olacak şık olacak.