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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SP lideri Karamollaoğlu'na ittifak daveti

21.11.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Cumhur İttifakı'na davet ettiğini ancak bu daveti kabul etmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SP lideri Karamollaoğlu'na ittifak daveti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 10 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de yaptıkları görüşmenin sonrası perde arkasını anlattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İTTİFAK DAVETİ

Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuşan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ittifak davetinde bulunduğunu, kendisinin ise "Denetlemeyen bir sistemin içinde bulunmayı biz arzu etmeyiz" cevabını verdiğini ifade etti.

GÖRÜŞMEDE ÜÇLÜ KOLTUK DETAYI

10 Kasım'da gerçekleşen görüşme 2 saat 20 dakika sürmüştü. Görüşmeye dair yayınlanan görüntülerde Erdoğan'ın Karamollaoğlu'nu yanındaki tekli koltuk yerine üçlü koltuğa oturtması dikkat çekmişti.

Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayıErdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı

Görüşmeye sonrası açıklama yapan Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugüne randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da farklı fikirleri belki taşıyoruz ama çok dostane güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Teşekkür ediyorum ilginiz için" diye konuştu.

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