Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Kasım 1995 tarihinde Bosna-Hersek'teki savaşı ve soykırımı sonlandıran, ancak sorunları tam olarak çözemeyen, Dayton görüşmelerinin başlamasının 25. yıldönümü dolayısıyla, Srebrenitsa Anma Merkezi ve Sycamore Vakfı tarafından İletişim Başkanlığı desteğiyle dijital olarak düzenlenen, "Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler" başlıklı liderler zirvesine bir videomesaj gönderdi.

"FAİLLERİN ÇOĞU HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALMAMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan videolu mesajında, "25 sene önce Srebrenitsa'da Avrupa'nın göbeğinde yaşanan soykırım aradan geçen çeyrek asra rağmen vahşice katledilen 8 bin 372 Boşnak kardeşimiz yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Bu vesileyle aziz şehitlerimiz rahmetle anıyor, soykırım kurbanlarının kederli ailelerine ve Boşnak halkına taziyelerimi sunuyorum. Soykırımda sevdiklerini kaybedenlerin adalet talepleri maalesef tam olarak yerine getirilmemiş, faillerin çoğu hak ettikleri cezayı almamıştır. Birleşmiş Milletlerin koruması altına sığınan kardeşlerimizi katillerine teslim ederek ölüme gönderenler, sorumluluklarının hesabını vermemiştir. Daha vahimi insanlık özellikle Avrupalı siyasetçi ve basın yayın organları Srebrenitsa soykırımından gereken dersleri çıkarmamıştır." ifadelerine yer verdi.