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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımı açıklaması: Geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz

11.07.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımıyla ilgili yaptığı açıklamada "Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin, ne surette olursa olsun, geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımı açıklaması: Geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 26'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları ifade etti:

Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin, ne surette olursa olsun, geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz.

Ülke içindeki her bir bölgenin istikrarı Bosna-Hersek için, Bosna-Hersek'in istikrarı ise Balkanlar başta olmak üzere tüm Avrupa için zaruridir.

Türkiye, dün olduğu gibi bugün de yarın da Bosna-Hersek'in ve Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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