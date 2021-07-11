Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımı açıklaması: Geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 26'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları ifade etti:

Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin, ne surette olursa olsun, geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz.

Ülke içindeki her bir bölgenin istikrarı Bosna-Hersek için, Bosna-Hersek'in istikrarı ise Balkanlar başta olmak üzere tüm Avrupa için zaruridir.

Türkiye, dün olduğu gibi bugün de yarın da Bosna-Hersek'in ve Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir.

Ayrıntılar birazdan...



