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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2019 10:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan'da yaptığı konuşmada, "Filistin meselesinde de aktif bir tutum sergiliyoruz. Kudüs'te yeni oldu bittileri reddediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'da Asya İşbirliği Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Konferansı hep birlikte sahiplenmemiz gerekiyor. Takvime bağlı somut bazı hedefler belirlemek suretiyle bu alandaki çalışmalarımıza ivme kazandırmalıyız.

Maalesef düzenli düzensizlik hakim. Yakın coğrafyamızda terörizmle mücadele ediyoruz. Barış refah istikrar doğrultusunda şekillendirme gayretindeyiz.Komşumuz Suriye'de istikrar sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz.

"OLDU BİTTİLERİ REDDEDİYORUZ "

4 milyon Suriyeliyi ülkemizde misafir ediyoruz. Terör örgütlerine karşı sınır ötesi operasyonlarla çok önemli kademe kaydettik. Suriyeli sığınmacıların bir kısmının kendi vatanlarına dönmelerini sağladık.

Filistin meselesinde de aktif bir tutum sergiliyoruz. Kudüs'te yeni oldu bittileri reddediyoruz. Asya'nın kalbi İstanbul süreci kapsamında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Keşmir halkının beklentileri doğrultusunda çözümü destekliyoruz.

Terörizm dünya genelinde yükseliyor. Suriye sahası maalesef bu acı hakikatin ispatı olmuştur. İstikrarlı sürdürülebilirlik için somut adımların atılmasına ihtiyaç duyuluyor.

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