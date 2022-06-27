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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat: 5 bakan 5 farklı ile gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat: 5 bakan 5 farklı ile gidiyor

27.06.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kastamonu'ya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Sinop'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'e, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Zonguldak'a gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat: 5 bakan 5 farklı ile gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar Derya Yanık, Murat Kurum, Süleyman Soylu, Vahit Kirişci ve Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Sinop'a gidiyor.

AA-20220627-28273232-28273225-KASTAMONUDA_SEL_BOLGESINDE_MAHSUR_KALANLAR_HELIKOPTERLE_KURTARILIYOR

BAKAN KURUM PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Lizbon'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı programını iptal ederek, sel baskınından etkilenen Kastamonu'ya gideceği bildirildi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kurum, 27 Haziran-1 Temmuz'da "Okyanusumuzu Kurtarın, Geleceğimizi Koruyun" temasıyla Lizbon'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı programını iptal etti.

Bakan Kurum, incelemelerde bulunmak üzere Kastamonu'da sel baskınından etkilenen bölgeleri ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar Süleyman Soylu, Vahit Kirişci, Adil Karaismailoğlu ve Derya Yanık da sel bölgesine doğru yola çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
sel Cumhurbaşkanı
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