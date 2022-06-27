Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat: 5 bakan 5 farklı ile gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar Derya Yanık, Murat Kurum, Süleyman Soylu, Vahit Kirişci ve Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Sinop'a gidiyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Lizbon'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı programını iptal ederek, sel baskınından etkilenen Kastamonu'ya gideceği bildirildi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kurum, 27 Haziran-1 Temmuz'da "Okyanusumuzu Kurtarın, Geleceğimizi Koruyun" temasıyla Lizbon'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı programını iptal etti.
Bakan Kurum, incelemelerde bulunmak üzere Kastamonu'da sel baskınından etkilenen bölgeleri ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar Süleyman Soylu, Vahit Kirişci, Adil Karaismailoğlu ve Derya Yanık da sel bölgesine doğru yola çıktı.
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