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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tank Palet Fabrikası iddialarına yanıt: Yapılan özelleştirme değildir

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2019 13:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kenevir üretim çağrısını yineleyerek, "Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Tarım Bakanlığımıza gerekenleri söyledim, yeniden bir kenevir ekimi süreci başlatalım" dedi. Tank Palet Fabrikası iddialarıyla ilgili olarak Erdoğan, "Tank Palet Fabrikası'na 40-50 milyon dolar yatırım yapılacak. Burada yapılan iş özelleştirme değildir. " diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tank Palet Fabrikası iddialarına yanıt: Yapılan özelleştirme değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BMC Sakarya Karasu Üretim ve Teknoloji Üssü Temel Atma, Pınarbaşı Fabrika İleri Teknoloji Üretim Hattı Hizmete Alım ve BMC Power İlk Yerli ve Milli Motor Çalıştırma Ortak Töreni’nde konuştu. Erdoğan, konuşmasında kenevir üretimi çağrısını yineledi.

Erdoğan, gündemdeki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi iddialarına da yanıt verdi. Erdoğan, "Tank Palet Fabrikası'na 40-50 milyon dolar yatırım yapılacak. Burada yapılan iş özelleştirme değildir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Ne dediler? Türkiye battı bitti. Yatırımlar durdu. Hepsine inat yatırımlar da devam ediyor üretimler de devam ediyor.

Bu ülkeyi hazmedemeyenler. İsteseniz de istemeseniz de bu millet bu ülke dimdik ayaktadır. Ve dimdik ayakta yoluna devam edecektir.

Burada bir Katar-Türkiye işbirliği var. Bu işbirliği her iki ülkenin kazan kazan esasına göre geleceğe yönelik bir adımıdır. Türkiye-Katar işbirliği güçlenerek devam edecektir.

Kimi devletlerin askeri harcamaları geri plana atma lüksü olabilir. Ancak bizim tarihi, coğrafi sorumluluklarımız gereği böyle bir hakkımız, lüksümüz yoktur

Bizim caydırıcılığımızın teknolojiyle birlikte çok daha iyi bir konuma gelmesi lazım

Savunma sanayisinde dışa bağımlılığın acısını çok çektik. Bunu en son 74 Kıbrıs'ta yaşadık. Stratejik ortaklarımız bizi yarı yolda bıraktı. Şimdi bunlardan kurtulduk.

"BÖYLE BİR ŞARTIN KONULMASI SON DERECE MANİDARDIR"

Bize bir zamanlar afyon ekimini yasaklayanlar kendileri cayır cayır afyon ekiyorlardı. Böyle bir şartın konulması son derece manidardır. Şimdi diyorum ki, gelin biz yeniden, ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Tarım Bakanlığımıza gerekenleri söyledim, yeniden bir kenevir ekimi süreci başlatalım. Çünkü kenevir ekiminin çok farklı alanlarda, çok farklı faydaları olacağını göreceğiz. Şimdi bu süreci başlatacağız.

TANK PALET FABRİKASI TARTIŞMASI

Tank Palet Fabrikası'nın satılması diye bir şey yok. Tank Palet Fabrikası'nda çalışan kardeşlerimin CHP'nin yalanlarına itibar etmediğini biliyorum. Buna inananlara üzülüyorum. Kusura bakmasınlar Tayyip Erdoğan böyle bir yola tevessül etmemiştir. Bundan sonra da etmez. Bu CHP zihniyeti neyin satılacağını neyin işletmeye alınacağını anlamaz. Tank Palet Fabrikası'na 40-50 milyon dolar yatırım yapılacak. Burada yapılan iş özelleştirme değildir. İşletme hakkının belirli kısıtlamalar dahilinde BMC'ye devridir. Burada çalışan arkadaşlarımızın özlük haklarında bir eksilme olmayacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan BMC

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Okuyucu Yorumları 48 yorum
ne yatırımı ya. ankara belediyesinin yollara tuz atacak parası yok. devlet kurumlarının hepsi bitti. haftada bir ödeme yapan dsi karayolları iller bankası 2-3 ayda bir ödeme yapıyor. o da hakedişin çeyreği bile değil. dünyada venezula da sonra en yüksek faiz bizde. dolar 1 tl olacak diye geldein. piyasada dolar 8-9 tl den işlem görüyor. yalanla dolanla %100 olan eflasyonu %16 çıkardını. her işiniz yalan her işiniz dolan.
Askeri fabrikanın BMC ye verileceğini cümle alem duydu zaten.Altay tank ihalesi ve bu askeri fabrika olayı yıllar boyunca konuşulacak.İlerde akp den bahsedilirken bu ihalede anılacak.
hint keneviri ekipte yakalananlar artık rahatlar, reis ekin dedi bizde ektik :)
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