Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tank Palet Fabrikası'yla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Tank Palet Fabrikası'nı ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Erdoğan, fabrikanın satıldığı iddialarını sert bir dille yalanladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

2019 yılında imzalanan protokolle fabrikada yeni bir dönemi başlattı. Fabrikamızın mülkiyeti Hazine'nin tahsisi Milli Savunma Bakanlığı'nındır. Yani tapusu devlettedir ve öyle de kalacaktır. İşçilerimizin kadroları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Asfat'tadır. Her türlü denetim yetkisi bakanlığımızdadır. Katar buranın sadece finansal ortağıdır, yüzde 49 ile. Yüzde 51 Türk ortaklara aittir.

Her kim bu fabrikanın yabancılara satıldığını iddia ediyorsa yalan söylüyordur. Bay Kemal'in işi gücü sabah akşam yalan. Daha yeni, Katar'ın çcouklarını gençlerini tıp fakültesine sınavsız alıyormuşuz. İddianı ispat edemezsen namertsin. Sen bizim gençlerimize saygısızlık yapıyorsun.

Bay Kemal'in işi gücü sabah akşam yalan. Bu fabrikayla ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP'nin başındaki bu zat, yargı tarafından tazminat cezasına da çarptırılmıştır.

"İSPAT EDEMEZSEN NAMERTSİN"

Daha yeni, Katar'ın çocuklarını gençlerini tıp fakültesine sınavsız alıyormuşuz. İddianı ispat edemezsen namertsin. Sen bizim gençlerimize saygısızlık yapıyorsun.

SİHA'larımızla nasıl göklerde destan yazıyorsak Altay tankıyla karada aynı başarılara imza atmakta kararlıyız. Altay tankımızı da Tank Palet Fabrikası'nda yapmayı düşünüyoruz.

BMC istihdam ettiği ilave mühendislerin de katkısıyla buradaki diğer faaliyetleri yürütmenin yanında ülkemizin yerli ve milli tank projesini inşallah gerçekleştirecektir.

Türk savunma sanayinin gurur abidesi olan bu fabrikamızı yeni yatırımlarla, yeni insan kaynağıyla, yeni kabiliyetlerle geleceğe taşımak boynumuzun borcudur.

Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, her alanda olduğu gibi savunma sanayisinde de gerçekleştirdiğimiz eserlerimizdir, hizmetlerimizdir, yatırımlarımızdır.

Biz Libya'da da varız, Azerbaycan'da da varız, Suriye'de de varız, Doğu Akdeniz'de de varız, olmaya da devam edeceğiz.

20 Temmuz'da KKTC'deyim. Geniş bir ekiple orada olacağım. Hakkımız neyse söke söke alırız ve alacağız. Doğu Akdeniz'de pertol arama işlemlerini sürdüreceğiz.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Bizim seçim tarihimiz belli, Haziran 2023. Bu leblebi, çekirdek işi değil.

