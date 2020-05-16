Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi günde önemli açıklamalar

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kulelerinin son bloğunun montajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılımıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik kulelerinin son bloğunun yerleştirilmesiyle projedeki önemli bir aşama geride bırakılmış oluyor. Bu köprü Marmara Denizi'nin her iki taraftan kuşatan otoyal projesinin önemli bir ayağıdır. Feribotla bir buçuk saat sürecek yolculuk köprü ile 6 dakika sürecek

DÜNYANIN EN UZUNU ÜNVANINA SAHİP



Alanında dünyanın en uzunu Ünvanına sahip köprü, 1915 Çanakkale Zaferimizin sembolü olarak Boğaz'ı süsleyecektir. Elde edilecek vakit ve yakıt tasarrufu da ülkemizin kazanç hanesine yazılacaktır. Halen inşası devam eden pek çok karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu projemiz var. Bu projeler tamamlandığında ülkemiz önemli bir ulaşım merkezi haline gelecektir.

Tüm vatandaşlarımızı sağlık hizmeti güvencesine kavuşturduk. CHP'nin başını çektiği bir kesim hep bizim önümüzü kesmenin gayretindeydi. Onlara rağmen ülkemizi şehir hastaneleri ile donatmayı sürdürüyoruz. Maalesef bu zihniyet acil ihtiyaçları karşılamak ve daha sonra da kaliteli sağlık hizmeti için başlattığımız hastane inşaatlarına dahi tahammül edemiyor. Yeşilköy ve Sancaktepe hastanelerimize israf diyebilecek kadar ufku dar.