HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan ODTÜ'lülere yerli cep telefonu hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 09:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ mezuniyet töreninde 'Tayyipler Alemi' pankartı açtıkları için gözaltına alınan öğrencilerle bir araya geldi. Yaşanan gözaltılardan duyduğu rahatsızlığı ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, oldukça sıcak bir havada geçen görüşmede öğrencilere yerli cep telefonu hediye etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan ODTÜ'lülere yerli cep telefonu hediyesi

ODTÜ’lü öğrencilerin aileleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avukatı Hüseyin Aydın ile irtibata geçti. Öğrencilerden birinin annesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazması üzerine görüşmeye giden süreç başladı.

ERDOĞAN, ÖĞRENCİLER İLE TEK TEK İLGİLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek isteyen öğrencilerin talebi ise geri çevrilmedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencileri kabul etti.
Öğrencilerin çiçek takdim ettiği ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Erdoğan, öğrenciler ile tek tek ilgilendi, ailelerini ve nereli olduklarını sordu. Öğrencilerden birinin savunma sanayi ile ilgili ödüllü projesi olduğunu öğrenmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi alanında yapılanları anlattı. Erdoğan, seçkin bir üniversite olan ODTÜ’nün de savunma sanayi alanına katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin kalkınması için uğraştıklarını belirterek, gençlerden de bu atılımlara katkı sağlamalarını istedi.

ÖĞRENCİLERE YERLİ CEP TELEFONU HEDİYE ETTİ

Öğrencilerden biri böyle bir olaya sebebiyet vermek istemediklerini, bu nedenle üzgün ve pişman olduklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmenin sonunda öğrencilere, “Yerli bir cep telefonu size hediye ediyorum.” diyerek, telefon armağan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saray'da kabul ettiği öğrencilerle görüşmesi yaklaşık 45 dakika kadar sürdü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada öğrencilerle Erdoğan arasında sıcak bir sohbet gerçekleştiği belirtildi. Erdoğan'ın, öğrencilerden birinin savunma sanayisine yönelik yaptığı ödüllü projesine yoğun ilgi gösterdiği ve öğrencilerden böyle projelerle gündeme gelmelerini istediği belirtildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yaşanan gözaltılardan duyduğu rahatsızlığa deyinen konuşmalar yaptığı da kaydedildi.

ÇELİK: DAVA GERİ ÇEKİLECEK

ODTÜ'de pankart açtıktan sonra gözaltına alınan geçlerin Erdoğan'la görüşmesi konusunda AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Gençlerin yaptıkları kabul edilemeyecek birşeydi. Zaman içinde gençlerin aileleri bizimle temas kurup Cumhurbaşkanımızla görüşmek istediler. Bu kabul sırasında genç arkadaşlarımızla güzel bir sohbet oldu. Ödül kazanan bir arkadaşımız vardı Cumhurbaşkanımız o arkadaş ve projesiyle yakından ilgilendi. Bu ülkeye hizmet edebileceğiniz projelerle anılın diyerek onlarla konuştu. Bir tanesi savunma sanayisiyle ilgili bir projeden öldül almış. İyi bir karşılıklı diyalog oldu” dedi.

Çelik, ODTÜ'lü öğrenciler hakkında Cumhurbaşkanı tarafından açılan davanın da yarından itibaren geri çekileceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

ODTÜ'lü öğrenciler mezuniyet törenleri sırasında ‘Tayyipler alemi' olarak bilinen bir dizi karikatürü pankart olarak taşımış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu öğrenciler hakkında şikayette bulunmuştu. Erdoğan'ın şikayeti sonrası öğrenciler uzun süren bir gözaltı süreci sonrası serbest bırakılmıştı.

PARTNERSıradan insanların soyu tükenecek!Sıradan insanların soyu tükenecek!
Didim'de 80 kaçak göçmen yakalandıDidim'de 80 kaçak göçmen yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüşecek!Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüşecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ODTÜ Tayyipler Alemi pankartı cep telefonu

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Pastırma sıcakları geliyor

Pastırma sıcakları geliyor

Ermenistan - Makedonya maçında Eljif Elmas kırmızı kart gördü

Ermenistan - Makedonya maçında Eljif Elmas kırmızı kart gördü

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

İlginizi Çekebilir

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Okuyucu Yorumları 10 yorum
Bu olaya bölücü yaklaşanlar lütfen gidin kumda oynayın. Her zaman bir cumhurun bu şekilde olması lazım kim olursa olsun.
İlginin olması için sivrilmek mi gerekiyor yani, bunu mu anlamak gerekir ! Öyle ki ne projeler ve zekalar sizlerin yanlış ve yandaş uygulamalarınız yüzünden heba olmaktalar ! Sizlere tavsiyem eğitime ayıracağınız bütçe diyanetten fazla olmalı !
Diktatör diye bağıranlara gelsin!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul ve Ankara'da düğmeye basıldı! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

İstanbul ve Ankara'da düğmeye basıldı! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

Didim'de 80 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 80 kaçak göçmen yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüşecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüşecek!

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

2 gemi art arda yanaştı, 4 bin kişi ilçeye akın etti

2 gemi art arda yanaştı, 4 bin kişi ilçeye akın etti

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.