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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TCG Kınalıada'nın hizmete giriş töreninde açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.09.2019 15:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM'in yeni korveti TCG Kınalıada'nın hizmete giriş töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TCG Kınalıada'nın hizmete giriş töreninde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TCG Kınalıada Korveti'nin hizmete donanmaya katılma töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bu gemilerin ve içinde yer alan tüm sistemlerin tasarım, inşa ve üretiminde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan deniz kuvvetlerimiz devraldığı bu büyük mirası daha da güçlendirerek geleceğe taşıyor. Tüm dünyanın huzuru, adalet ve barışı için çalışıyoruz. Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarla sağlayan 10 ülkeden biri olmuştur.

Yerlilik oranını yüzde 70 seviyesine kadar yükselttik bugün de onu denize indiriyoruz. Kınalıada'nın tasarım, inşa ve entegrasyon faaliyetleri İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yürütüldü. Gemimizin platform sistemleri ve dizayn sistemleri, silah ve sensör sistemleri ASELSAN, savaş yönetim sistemleri HAVELSAN tarafından sağlandı.

MİLGEM projesinin 5. gemisi ve ada sınıfı korvetlerin devamı niteliğindeki 'İ' sınıfı fırkateynlerin ilk inşasına da başlandı. Birçok devletin ilgisini çeken bu korvetler, görevlerindeki başarıları ile dünyadaki benzer sınıftaki gemiler arasında en üst sıralarda yer alıyor.

Dizel elektrikli denizaltı ile ilgili çalışmalar da sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan kınalıada korveti

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