Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'te açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST etkinliği kapsamında konuşma yaptı. Erdoğan, milli savunma sanayi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'İma yolu ile Nuri Demirağ, Nuri Killigiller gibi tehdit edildiğimiz de oldu bunların hiçbirine itibar etmedik. ' dedi.

Bir çağrıda bulunan Erdoğan, 'Dünyanın her yerindeki insanlarımızı bilim ve teknoloji atılımına davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin sembolü olarak gördüğüm bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Yarışmalarda ödül alan tüm gençlerimizi tüm takımları kutluyorum. Bu tür etkinliklerin gençlerimize her alanda teknolojiyi sevdireceğine inanıyorum. Günümüz dünyasında gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartı teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumunda olmaktır.

İlk aşaması hayal edebilmektir. Ecdadımız hep daha fazlasını hayal etmiş. Mücadelesini vermiş, çoğunlukla da hedefine ulaşmıştır. Kızıl Elma ufkunun ötesinde hedeflerimiz hep yenilenmiştir. Ne zaman hayal etmeyi bıraktıysak o zaman gerilemeye başladık. Milli teknoloji hamlesinin bu noktada bizler için bir sıçrama vesilesi olduğunu düşünüyorum.