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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli hava savunma sistemi müjdesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2018 15:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın talimatıyla Pulat ilk kez test edildi. Lazer silah testi de başarıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, yerli uzun menzilli füze savunma sisteminin ilk adımının bugün atıldığını söyledi ve adını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında tanıtımını yaptığı proje kapsamında, yerli mühimmat teknolojisinin testi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karaman'a yaptığı canlı bağlantıda, HABRAS test alanında 1 metre duvar kalınlığı olan sığınak delinerek imha edildi. İlk kez yapılan test 7 saniye sürdü ve başarıyla gerçekleştirildi.

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Erdoğan'ın açıklamaları:

OPMER Projesi sayesinde optik bileşenleri milli kabiliyetlerimiz ile geliştirme imkanına kavuştuk.

Siyasette ne kadar bağımsız olursak olalım iş dönüp dolaşıp savunma sanayimizin gücüne dayanıyor. Yüzde 20'lerde olan yerlilik millilik oranını bugün yüzde 65'lere çıkardık. Bunun arkasında ileri teknoloji ile donatılmış altyapılar var.

Savunma sanayii sektörümüz bugün binden fazla şirket yanında KOBİ'lerin, araştırma kuruluşlarının ve üniversitelerin katılımıyla milli bir yapıya dönüşmüş durumdadır.

"UZUN MENZİLLİ BÖLGESEL HAVA FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİN İLK ADIMINI ATIYORUZ"

Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi için çalışmalar, TÜBİTAK, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından başlatıldı. Milli uzun menzilli hava savunma sisteminin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Savunma sistemi olduğu için adını da SİPER koyduk.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan milli teknoloji geliştirme altyapıları

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