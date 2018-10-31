Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli hava savunma sistemi müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında tanıtımını yaptığı proje kapsamında, yerli mühimmat teknolojisinin testi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karaman'a yaptığı canlı bağlantıda, HABRAS test alanında 1 metre duvar kalınlığı olan sığınak delinerek imha edildi. İlk kez yapılan test 7 saniye sürdü ve başarıyla gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

OPMER Projesi sayesinde optik bileşenleri milli kabiliyetlerimiz ile geliştirme imkanına kavuştuk.

Siyasette ne kadar bağımsız olursak olalım iş dönüp dolaşıp savunma sanayimizin gücüne dayanıyor. Yüzde 20'lerde olan yerlilik millilik oranını bugün yüzde 65'lere çıkardık. Bunun arkasında ileri teknoloji ile donatılmış altyapılar var.

Savunma sanayii sektörümüz bugün binden fazla şirket yanında KOBİ'lerin, araştırma kuruluşlarının ve üniversitelerin katılımıyla milli bir yapıya dönüşmüş durumdadır.

"UZUN MENZİLLİ BÖLGESEL HAVA FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİN İLK ADIMINI ATIYORUZ"



Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi için çalışmalar, TÜBİTAK, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından başlatıldı. Milli uzun menzilli hava savunma sisteminin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Savunma sistemi olduğu için adını da SİPER koyduk.

