Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşkilatlara dikkat çeken uyarı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: AK Parti sadece bu yıl yaptığı 601 bin yeni üye ile pek çok partinin toplam üye sayısını geride bırakmıştır. 601 bin yeni üyenin yarısından fazlasını, 18-25 arasındaki gençler oluşturuyor. Bu tablo AK Parti'nin gençlerle gönül bağının giderek güçlendiğini gösteriyor. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük, en aktif kadın ve gençlik kollarına sahip partiyiz. Bu büyük mekanizmayı en ahenkli şekilde çalıştırmak, siz teşkilat üyelerimizin görevidir. 'EKİM'İN ORTASINDA İL KONGRELERİMİZİ BAŞLATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ' AK Parti'de ünvanlar değişebilir ama ülkeye, millete hizmet yarışı bitmez. Her bir arkadaşımız yarın kendisine farklı görevler tevdi edilebileceği bilinci ile AK Parti'ye, milletimizle gönül bağını eksiltmeden devam ettirmelidir. 83 milyon insanın her birinin gönlünü kazanmayı hedeflerken, kendi teşkilatlarımızda görev kalmış tek kişinin dahi çemberin dışında kalmasına rıza gösteremeyiz. Burada en büyük görev ilçe ve il başkanlarımıza düşüyor. İl kongrelerimizi de Ekim ayı ortasında başlatmayı düşünüyoruz. İnşallah her elimizde teşkilatımızla ve milletimizle kucaklaşacağız. Amacımız, önümüzdeki yıl yapacağımız büyük kongremize çok güçlü bir teşkilat yapısı ile girmektir.

TEŞKİLATLARA UYARI Bizi Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2023 hedeflerine taşıyacak sürecin başarısı için hep birlikte daha çok çalışmalıyız. Zaman su gibi akıp gidiyor, çalışma temposuna kendimizi sokmazsak, yavaşlamaya, durmaya, gerilemeye başlarız. Diğer partilere benzeriz ki, Allah bizi böyle bir akıbetten muhafaza eylesin diliyorum. Biz geleceğin de partisiyiz, geleceğin de iktidarıyız, geleceğin de umuduyuz. AK Parti'nin ülkemize kazandırdığı başarı tablosu bizlere gurur vermenin yanında çok daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Yıllarca Türkiye'yi diledikleri gibi yönlendirip perde arkasından yönetenler bu durumdan rahatsız oldular. Uluslararası medyanın eşi görülmedik bir şekilde haftalarca canlı verdikleri Gezi olaylarını hatırlayın. FETÖ'nün 17-25 darbe girişimini, PKK'nın çukur eylemlerini, bombalı saldırıları hatırlayın. DEAŞ'ın sınırlara yönelik tacizlerini, bombalı eylemlerini hatırlayın. Hepsini bir kenara bıraktım, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlayın. Saldırıları sonuç vermeyen terör örgütü üyelerina kapılarını açarak gerçek yüzlerini ortaya koymuşlardır. Demokrasi elbette ki Amerika'da gelişmiştir ama bugün her iki coğrafyanın demokrasi ile ilgileri kalmamıştır. Kiminde faşizm, kiminde sömürgecilik, ülkenin yönetimlerini, toplumsal yapılarını hızla işgal etmektedir.