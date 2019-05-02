Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOBB Genel Kurulu'nda açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 75. Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Birilerinin borçlanma rakamları üzerinden fırtına kopartmaya çalıştığının farkındayız.

Bazı sirk cambazları döviz rezervine yönelik gayri samimi açıklamalarla bir psikolojik olumsuz hava oluşturmanın gayreti içindedir.

'TÜRKİYE İTTİFAKI' VE 'CUMHUR İTTİFAKI' AÇIKLAMASI



Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık, onun için Türkiye ittifakı dedik, Cumhur ittifakı dedik. Bazıları hemen Cumhur ittifakının alternatifi gibi göstererek fitne peşine düştü. Biz Cumhur ittifakını 15 Temmuz gecesi kurşunların, bombaların altında kurduk.

2,5 milyonluk bir ilave istihdam için 'Burası Türkiye, burada iş var' sloganı ile yola çıktık. Öncü veriler bu yılın ilk çeyreğinde istihdamda 100 bin kişilik bir artışa işaret ediyor. Bu, yeniden yükselişe geçtiğimizi göstermesi bakımından önemli bir rakamdır ama yeterli değildir.

Hükümet ve iş dünyası olarak 17 yılda yazdığımız büyük başarıyı ve bu başarı hikayesini devam ettirmek hepimizin elindedir.