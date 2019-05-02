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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOBB Genel Kurulu'nda açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2019 12:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB 75. Genel Kurulu'nda konuşma yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOBB Genel Kurulu'nda açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 75. Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Birilerinin borçlanma rakamları üzerinden fırtına kopartmaya çalıştığının farkındayız.

Bazı sirk cambazları döviz rezervine yönelik gayri samimi açıklamalarla bir psikolojik olumsuz hava oluşturmanın gayreti içindedir.

'TÜRKİYE İTTİFAKI' VE 'CUMHUR İTTİFAKI' AÇIKLAMASI

Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık, onun için Türkiye ittifakı dedik, Cumhur ittifakı dedik. Bazıları hemen Cumhur ittifakının alternatifi gibi göstererek fitne peşine düştü. Biz Cumhur ittifakını 15 Temmuz gecesi kurşunların, bombaların altında kurduk.

2,5 milyonluk bir ilave istihdam için 'Burası Türkiye, burada iş var' sloganı ile yola çıktık. Öncü veriler bu yılın ilk çeyreğinde istihdamda 100 bin kişilik bir artışa işaret ediyor. Bu, yeniden yükselişe geçtiğimizi göstermesi bakımından önemli bir rakamdır ama yeterli değildir.

Hükümet ve iş dünyası olarak 17 yılda yazdığımız büyük başarıyı ve bu başarı hikayesini devam ettirmek hepimizin elindedir.

Bu ay içinde 170'i aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. İzmir'de 12 YPG'liyi bu gece gözaltına almış bulunuyoruz.

(Sebze ve meyve fiyatlarındaki artış) Kısa vadeli bir çözüm olarak tanzim satış formülünü geliştirdik. Bu konuyla ilgili daha köklü çözüm hazırlıklarımız da sürüyor.

Bu ülkede ister uluslararası ister milli olsun, herhangi bir yatırımcının önüne engel çıkartan karşısında bizzat şahsımı bulur.

Artık onların numaralarını çözdük, nasıl tedbir alacağımızı öğrendik. Şifreler çözülmüştür. Bundan sonra artık öyle çok can yakıcı dalgalanmaların ortaya çıkması kolay kolay mümkün değildir.

HUBUBAT ALIM FİYATLARINI AÇIKLADI

Arpa alım fiyatı yüzde 33 artışla ton başına 1100 lira olarak belirlenmiştir. TMO tarafından geçen yıl ton başına 1050 liradan alınan sert ekmeklik buğdayın fiyatı bu yıl yüzde 29 artışla ton başına 1350 lira olmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan cumhur ittifakı

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