Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT ortak yayınında önemli açıklamalar

"KİMLER İSTANBUL’U KENDİ STRATEJİK KAYITLARINA ALMADI Kİ?"

Doğduğumuz büyüdüğümüz bir vilayet burası. İstanbul tabii tarih itibarıyla da bir payitaht. Bu tarihin kayıtlarında müstesna bir yeri olan ve uluslararası camiada gıpta ile bakılan bir şehir. Kimler İstanbul’u kendi stratejik kayıtlarına almadı ki? Kimler bu stratejik kayıtlar içerisinde İstanbul’u hedef göstermedi ki? Ama tabii bizim İstanbul’la ilişkimiz ise sevgili peygamberimizin müjdesine dayalı olandı. Onun için 1453 çok anlamlıdır. Bizim için 1453 ne kadar anlamlıysa bunun karşısında olanlar, işte Gezi olaylarında yaşadık ya, ‘zulüm 1453’te başladı’ diye duvarlara yazanlar vardı ya. İşte bunlar da aynen Haçlı zihniyetinin Türkiye’de yani içimizdeki uzantılarıdır. Bu denli İstanbul önemlidir.

"ÇANAKKALE GEÇİLMEZ İFADESİ İSTANBUL İÇİNDİR"

En son Çanakkale… Bu mücadele niye verildi? Çanakkale’deki hedef neresiydi? Çanakkale miydi? Hayır. Çanakkale’yi aşıp İstanbul’a girmekti. Ama Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde o zaman hey on beşli on beşli hadisesindeki o on beş yaşındaki yavrular, o kuzular, kınalı kuzular hepsi tıp öğrencileri vs. Asker yok, beklenen sayıda böyle bir şey yok, teknoloji ise hepsi düşman kamplarının içerisinde ve Seyit Onbaşı gibi birçok kendini o yola vakfeden Mehmetçiklerimiz Çanakkale’de onlara geçit vermediler ve Çanakkale’nin sularına onları gömdüler ve İstanbul orada virgül değil, noktayı koydu. İşte o Çanakkale geçilmez ifadesi İstanbul içindir. Orada da bu işi başaramadılar fakat iş bitti mi bitmedi.