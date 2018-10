Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

ABD'li rahip Brunson'ın tahliye olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Başkan @realDonaldTrump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür" mesajını paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'da yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

"Serbest bırakılan Rahip Brunson ile 21:30'da Oval Ofis'te görüşeceğim. Onunla görüşmek ve tanışmak harika olacak. Brunson, çok zor zamanlardan geçen harika bir Hristiyan. Yardımı için Başkan Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum"

Pastor Andrew Brunson, released by Turkey, will be with me in the Oval Office at 2:30 P.M. (this afternoon). It will be wonderful to see and meet him. He is a great Christian who has been through such a tough experience. I would like to thank President @RT_Erdogan for his help!