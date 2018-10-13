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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2018 18:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden kendisine teşekkür eden Trump'a sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Erdoğan mesajında "Her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

ABD'li rahip Brunson'ın tahliye olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Başkan @realDonaldTrump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür" mesajını paylaştı.

TRUMP, TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'da yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

"Serbest bırakılan Rahip Brunson ile 21:30'da Oval Ofis'te görüşeceğim. Onunla görüşmek ve tanışmak harika olacak. Brunson, çok zor zamanlardan geçen harika bir Hristiyan. Yardımı için Başkan Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum"


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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Trump

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
tabi tabi canım Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. korkumdan mahkemeye talimat verdim serbest bırakılması için demiyorda:))ya siz kimi kandırıyorsunuz bence siz size oy veren kitlesel koyun hareketini kandırıyorsunuz
attin tuttun, enflasyon, doviz uçurdun, simdi Rahibi verdin zamlarını da geri al.
hıkayeler hıkayeler
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