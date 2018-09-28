HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 01:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile karşılaşmasına ilişkin , "Sadece muhabbet havasında bir karşılaşma oldu. Trump, 'görüşürüz' dedi ama akşam yemeğine gitmedim" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrine yaptığı ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulundu. New York’taki temasları sırasında Rahip Brunson davasının gündeme gelip gelmediği sorusuna “Malum konu hiç geçmedi” karşılığını veren Erdoğan, Trump’la sadece muhabbet havasında bir karşılaşma olduğunu belirtti.

"MASADA SİSİ VARDI, GİTMEDİM"

Erdoğan “O karşılaşmada ABD yönetiminden o malum kişiler vardı yanında. Mike Pence olsun, Mike Pompeo olsun... Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Bolton oradaydı. Sonra hanımefendi Trump oradaydı. ‘Görüşürüz’ dedi ama ben dün akşam yemeğine gitmedim. Malum aile fotoğrafı oluyor bu toplantılarda. Öğlen yemeğinde malum yan yana masalardaydık. Onun masasında Mısır Devlet Başkanı Sisi vardı, onun için zaten o masaya gitmem söz konusu olamazdı, arkadaşlara bunu söyledik. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’la bol bol Suriye meselesini konuşma fırsatını bulduk ve ayrılıp diğer görüşmelerimize geçtik” dedi.

PARTNER Rüyada cinsel ilişkiye girdiğini görmek ne anlama geliyor? Rüyada cinsel ilişkiye girdiğini görmek ne anlama geliyor?
Bolu’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltıBolu’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
Marmaris'te Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıldönümü kutlandıMarmaris'te Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıldönümü kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Trump mısır Sisi

En Çok Okunan Haberler

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

EURO 2024 neden Türkiye'ye verilmedi?

EURO 2024 neden Türkiye'ye verilmedi?

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Diğer Haberler
Bolu’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Bolu’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Bursa'da vahşet! Ayrılmak isteyen sevgilisini benzin döküp yaktı

Bursa'da vahşet! Ayrılmak isteyen sevgilisini benzin döküp yaktı

İstanbul'da UFO mu görüldü? Gökyüzündeki alev topları kafaları karıştırdı!

İstanbul'da UFO mu görüldü? Gökyüzündeki alev topları kafaları karıştırdı!

Yurtta taciz ve kötü muameleye uğrayan çocuklardan kan donduran ifadeler

Yurtta taciz ve kötü muameleye uğrayan çocuklardan kan donduran ifadeler

Konya'da kız öğrenci yurdunda büyük yangın!

Konya'da kız öğrenci yurdunda büyük yangın!

İstanbul Mecidiyeköy’de korkunç kaza

İstanbul Mecidiyeköy’de korkunç kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.