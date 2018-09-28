Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrine yaptığı ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulundu. New York’taki temasları sırasında Rahip Brunson davasının gündeme gelip gelmediği sorusuna “Malum konu hiç geçmedi” karşılığını veren Erdoğan, Trump’la sadece muhabbet havasında bir karşılaşma olduğunu belirtti.
Erdoğan “O karşılaşmada ABD yönetiminden o malum kişiler vardı yanında. Mike Pence olsun, Mike Pompeo olsun... Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Bolton oradaydı. Sonra hanımefendi Trump oradaydı. ‘Görüşürüz’ dedi ama ben dün akşam yemeğine gitmedim. Malum aile fotoğrafı oluyor bu toplantılarda. Öğlen yemeğinde malum yan yana masalardaydık. Onun masasında Mısır Devlet Başkanı Sisi vardı, onun için zaten o masaya gitmem söz konusu olamazdı, arkadaşlara bunu söyledik. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’la bol bol Suriye meselesini konuşma fırsatını bulduk ve ayrılıp diğer görüşmelerimize geçtik” dedi.
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