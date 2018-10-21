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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.10.2018 12:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA Genel Merkezi açılışında konuştu. Erdoğan, CHP liderinin Londra temaslarında Suriyelilerle ilgili açıklamalarına sert tepki göstererek, ' İnsanlıktan nasibini almamış bir kişi ancak bunları söyleyebilir. Bu hassasiyeti anlamaz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da TÜGVA Genel Merkezi'nin açılışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

76'dan devraldığımız üniversite sayısını 206'ya çıkardık. 182 bin olan yurt yatak kapasitemizi 663 bine çıkardık. 45 lira alan bir lisans öğrencimize ocak ayından itibaren 500 lira vermeye başlıyoruz. Yüksek lisans öğrencilerine bu meblağın iki katını, doktora öğrencilerine ise 1500 lira ödüyoruz.

"YENİ BİR DÖNEMİN ARİFESİNDEYİZ"

2002'den bu yana gerçekleştirdiğimiz reformlarla 2053, 2071 hedeflerini gerçekleştirecek gençlerimiz için altyapıyı kurduğumuzu düşünüyorum. Bizim ve bizden sonraki nesillerin boğuşmak zorunda kaldığı engeller gençlerimiz önünde durmuyor. Yeni bir dönemin arifesindeyiz; bu dönemin adı yeniden diriliş, yeniden şahlanış dönemidir. Bu dönem yeniden büyük Türkiye idealini pratiğe dökmedir. Bu asla yayılmacı bir ideal değildir. Biz kendimizle beraber mazlum ve mağdurların barış içerisinde yaşadığı küresel bir sistemin savunuculuğunu yapıyoruz.

Darbe dönemlerinin faşist, insanı ezen anlayışını ortadan kaldırdık. Hiçbir öğrencimizin dış görünüşünden dolayı horlanmadığı bir anlayışı hakim kıldık. Son 16 yılda güçten düşen sadece millete tepeden bakmayı alışkanlık haline getiren bir avuç seçkin olmuştur. Hiçbir etnik veya dini grubun özgürlük alanı daralmamıştır. Biz demokrasinin geliştirilmesi, hak ve özgürlük alanlarının geliştirilmesi yolunda çalışma yürüttük.

Biz kendimizle beraber kardeşlerimizin, dünydaki tüm mazlum ve mağdurların huzur içinde yaşadığı bir küresel sistemin savunuculuğunu yapıyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

Ana muhalefetin başı İngiltere'de Suriyelileri geri göndereceğiz diyor. İnsanlıktan nasibini almamış bir kişi ancak bunları söyleyebilir. Bu hassasiyeti anlamaz. Bunlar her zaman zulümle iç içe olmuşlar. CHP'nin tarihini biz iyi biliriz. Adnan Menderes'i, arkadaşlarını nasıl idam ettiklerini biz gayet iyi biliriz. Onlar bundan zevk duyanlardır.

Talebelik diploma avcılığı değildir. Biz rengi, dili, kökeni ne olursa olsun, tüm insanlığın yaratılıştaki kardeşliğine inanıyoruz. Biz diğer toplumlara öteki olarak bakmıyoruz. Burası hepimiz için imtihan dünyasıdır. Bizim tarihimiz hiçbir albenili sıfatı olmadığı halde ömrünü insan yetiştirmek için vakfetmiş gönül insanlarıyla ariflerle dolu. Şu anda burası SETA böyle bir merkez. Hedef büyük. Bu bir hedef göstermektir. Burada ruhların fethi için gençlerimizin önemli bir çalışmayı yürütüyor olması sıradan değil. Bizim rehberlerimiz bunlar. Bizim önderlerimiz bunları yaptı, buralara geldi, bizler de bu çalışmaları yapacağız. 2023, 2053, 2071 bunun için önemli.

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tügva genel merkezi Recep Tayyip Erdoğan

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