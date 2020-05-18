HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm Türkiye'ye 19 Mayıs çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm Türkiye'ye 19 Mayıs çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 19:53 | Son Güncelleme

Koronavirüs ile mücadele kapsamında devam eden sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının nasıl yapılacağı merak konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konuyla ilgili yaptığı açıklamada tüm Türkiye'ye çağrıda bulunarak, "Yarın saat 19.19'da tüm stadlarımız aydınlatılarak İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizi evlerinin balkonundan, pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm Türkiye'ye 19 Mayıs çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs kutlamalarının nasıl yapılacağına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"İSTİKLAL MARŞI YAYINI YAPILACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yarın saat 19.19'da tüm stadlarımız aydınlatılarak İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizi evlerinin balkonundan, pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyoruz"


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet! Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet!
İzmir'de korkunç olay! Parkta erkek cesedi bulunduİzmir'de korkunç olay! Parkta erkek cesedi bulundu
Koronavirüs karantinasına böyle hazırlandılarKoronavirüs karantinasına böyle hazırlandılar

En Çok Okunan Haberler

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

Cihat Yaycı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Cihat Yaycı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Beşiktaş transferde bombayı patlattı

Beşiktaş transferde bombayı patlattı

Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Korkutan açıklama: Geçen yılki sayının 3-4 katını görebiliriz

Korkutan açıklama: Geçen yılki sayının 3-4 katını görebiliriz

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine yeni genelge!

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine yeni genelge!

Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı

Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı

Diğer Haberler
İzmir'de korkunç olay! Parkta erkek cesedi bulundu

İzmir'de korkunç olay! Parkta erkek cesedi bulundu

Resimli Kadir Gecesi mesajları 2020: Mübarek Kadir Gecesi için en güzel mesajlar!

Mübarek Kadir Gecesi için en güzel mesajlar!

Yazılı ve Resimli 19 Mayıs mesajları 2020: 101. yılında Samsun’a çıkış!

101. yılında Samsun’a çıkış!

Muş Valisi açıkladı! İftar yemeğine giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı

Vali açıkladı! İftar yemeğine giden 13 kişiye virüs bulaştı

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı mı?

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Beş iş yerinden hırsızlık yaptı, altıncıda uyuyakaldı

Beş iş yerinden hırsızlık yaptı, altıncıda uyuyakaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.