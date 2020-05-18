Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm Türkiye'ye 19 Mayıs çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs kutlamalarının nasıl yapılacağına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"İSTİKLAL MARŞI YAYINI YAPILACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yarın saat 19.19'da tüm stadlarımız aydınlatılarak İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizi evlerinin balkonundan, pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyoruz"



