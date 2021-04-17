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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Özal'ın 28. vefat yıldönümü nedeniyle mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Özal'ın 28. vefat yıldönümü nedeniyle mesaj

17.04.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. vefat yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Özal'ın 28. vefat yıldönümü nedeniyle mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vizyon sahibi bir devlet adamı ve siyasetçi olarak fikirleri, icraatları ve başarılarıyla Türk siyasi hayatında derin bir iz bırakmıştır. 'Büyük Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemiz için birçok yeniliğe imza atan Turgut Özal, öncülük ettiği demokratikleşme ve kalkınma hamlelerinin yanı sıra müstesna şahsiyetiyle de milletimizin sevgisini kazanmıştır. Her zaman hayırla yâd edilecek olan merhum Turgut Özal'a vefat yıl dönümünde bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kendisini saygıyla anıyorum." ifadeleri yer aldı.

DHA

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Recep Tayyip Erdoğan Turgut Özal

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