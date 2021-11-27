Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkmenistan'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem resmi ziyarette bulunmak hem de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan'da temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Aşkabat'ta bulunan Oğuzhan Köşkünde Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından iki lider, baş başa görüşme gerçekleştirdi.

İki lider görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katıldı.

Başkan Erdoğan'a Türkmenistan ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"TÜRKMENİSTAN'IN TARAFSIZLIĞINI DESTEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkmenistan'ın tarafsızlığını destekliyoruz. Ata yurdumuz Türkmenistan'da bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü bir kez daha tebrik ediyorum. Türkiye Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkedir. Türkmenistan'a kardeşler meselesine hoş geldin diyorum.

Görüşmemizde ticaret hacmini 5 milyar dolar hacme çıkarmakta kararlıyız.

Bugün imzaladığımız ortak bildiri, 9 maddeden oluşuyor. Bugün imzaladığımız anlaşma ile birlikte, kardeş Türkmenistan ile ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da güçlendirdik."

