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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: 'Eğer binanız depreme dayanıklı değilse süreci başlatın'

08.06.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı programda vatandaşlara kentsel dönüşüm konusunda çağrıda bulundu. Erdoğan açıklamasında "Kentsel dönüşüm meselesinde daha kararlı adımlar atacağız. Bu meseleyi çözüme kavuşturacağız. Vatandaşlarımızın yarısı bizden kampanyasına ilgisini memnuniyetle karşılıyorum. Vatandaşlarıma bir kez daha sesleniyorum. Eğer binanız depreme dayanıklı değilse sel veya afet tehlikesi altındaysa hiç vakit kaybetmeden süreci başlatın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: 'Eğer binanız depreme dayanıklı değilse süreci başlatın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '9 Kente 9 Millet Bahçesi' töreninde açıklamalarda bulundu. "Kentsel dönüşüm meselesinde daha kararlı adımlar atacağız" diye konuşan Erdoğan, vatandaşlara çağrıda bulunarak "Eğer binanız depreme dayanıklı değilse sel veya afet tehlikesi altındaysa hiç vakit kaybetmeden süreci başlatın" dedi.

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Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"HER MİLLET BAHÇESİ İLE BİRER CAZİBE MERKEZİ OLUŞTURUYORUZ"

"İnsanımızın nefes alabileceği yeşil alanlar kazandırmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda gençlerden çocuklara kadar farklı toplum kesimlerinin sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Şehir hayatlarından yorulan vatandaşlarımız ruhlarını buralarda dinlendiriyor.

Şehirlerimize kazandırdığımız her millet bahçesi ile birer cazibe merkezi oluşturuyoruz. Bu millet bahçeleri afetlerde toplanma alanı olarak da hizmet vermektedir.

Bizden önce 60 yılda yapılan ağaçlandırmayı biz 21 yılda yaptık. Bugün de 9 milyon fidanın dikimini gerçekleştireceğiz. 81 ilimizi yeşil hale getirinceye kadar durmadan çalışacağız.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MESAJI

6 Şubat depremleri bize sağlam binaların yapılmasını hatırlatmıştır. TOKİ tarafından yapılan binalarda sorunlarla karşılaşmadık. Ülkemizin yeni yapı stoğunu asla bu standartların altına düşürmeyeceğiz. Marjinal kesimlerin engelleme çabalarına rağmen dönüşüm yapılan yerlerde can kaybımız az oldu. Kentsel dönüşüm meselesinde daha kararlı adımlar atacağız. İdeolojik saplantılarla hareket edenlerin kaprislerine boyun eğmeyeceğiz. Bu meseleyi çözüme kavuşturacağız. Vatandaşlarımızın yarısı bizden kampanyasına ilgisini memnuniyetle karşılıyorum. Vatandaşlarıma bir kez daha sesleniyorum. Eğer binanız depreme dayanıklı değilse sel veya afet tehlikesi altındaysa hiç vakit kaybetmeden süreci başlatın."


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