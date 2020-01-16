Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara flaş çağrı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Yetkiyi doğrudan milletten alan bir hükümet olarak, yaptıklarımızın hesabını milletimize vermek en başta gelen görevimizdir.Türkiye'nin 2023 yürüyüşü, pek çok kesimi rahatsız etmiştir. Ülkemize yönelik saldırılar, bu süreçte eşi benzeri görülmemiş şekilde arttı.

Türkiye için yazılan senaryolarda 2019 'teslim oluş yılı' öngörülmüştü. Şükürler olsun ki 2019'u yeniden yükseliş yılına dönüştürdük. Dört gözle Türkiye'nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz.

Bu büyük milletin, şartlar ne olursa olsun istiklali ve istikbali için destan yazmaya devam edeceğini içeride ve dışarıda herkese göstereceğimiz bir yıla giriyoruz. Üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek, Akdeniz başta olmak üzere uluslararası alandaki haklarımıza sahip çıkarak yeni şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz.