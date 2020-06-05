Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 yeni millet bahçesininin açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Bugünkülerle birlikte toplan 23 millet bahçesine ulaşmış oluyoruz. 2023 yılına kadar 81 ilimizin hepsinde millet bahçesi yapmış olacağız.

'YENİDEN GÜNDEME GELMESİ KAÇINILMAZ'



Bilindiği gibi salgın döneminde vatandaşlarımızı korumak için birçok tedbiri hayata geçirdik. 700'lü küsürlere kadar düşen günlük vaka sayısı yeniden 1000'li sayılara ulaştı. Bu durumdan dolayı sokağa çıkma kısıtlamasını tekrardan gündeme almış olduk. Dün gece yarısı 15 ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı ilan edildi. Ülkemizin dört bir tarafındaki vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler sonrası kısıtlama kararını yeniden değerlendirme gündemine aldık. Cumhurbaşkanı olarak 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etme kararı aldık. Vatandaşlarımız maske-mesafe-temizlik kurallarına riayet etmeli. Aksi takdirde bu tür sınırlamaların yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz.



