Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders'ın skandal paylaşımına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Malatya İl Kongresinde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

WILDERS'A SERT TEPKİ

Şu an Fransa’nın başındaki zat şaşırmış yatıp kalkıp Erdoğan’la uğraşıyor. Sen önce kendine bak. Bu bir vaka. Hakikatten kontrolden geçmesi lazım.

Bir de Hollanda’da bir milletvekili müsveddesi var. O da kakmış bizimle ilgili bir şeyler yazıyor. Sen önce haddini bileceksin. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi?

Faşizm bizim kitabımızda yok. Faşizm sizin kitabınızda var. Bizim kitabımızda ne faşizm ne Nazizim var. Biz sosyal adaletle yol yürüyoruz.

ABD'YE YAPTIRIM RESTİ

Bazı ABD'liler, İlham kardeşimi arıyor, 'Sizin yanınızda kimin olduğunu biliyoruz. Türkiye var. Yeri geldiğinde yaptırım uygularız' diyor. Yaptırımın neyse geç kalma yap. Biz F-35 için adım attık, paramızı ödedik siz vermiyorsunuz. 'S-400'leri geri gönderin' dediniz. Biz kabile devleti değiliz, Türkiye'yiz. Yıllar önce onlardan İHA'ları istedik, vermediler. Şimdi SİHA'larımız var. Bazı ülkeler SİHA'lar konusunda önümüzü kesmeye çalışıyorlar.