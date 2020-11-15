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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanan tarihi camiye ilişkin açıklama

15.11.2020 23:30 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanan tarihi camiye ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi Vaniköy Camii yangınına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İstanbul Boğazı'nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız."

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