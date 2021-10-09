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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı

09.10.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da toplu açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar.

Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum.

"FAHİŞ ARTIŞLARI YANSITMIYORUZ"

Küresel düzeyde enerji fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde biz bunları üçte bir, beşte bir oranda yansıtıyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Recep Tayyip Erdoğan
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