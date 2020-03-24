Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz ve elektriğin kapanması gibi bir durumun olmadığını belirterek "Biz daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz." ifadelerini kullandı.

TATİL UZATILACAK MI?

Erdoğan, uzaktan eğitim ve tatilin uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili ise "İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz. Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." dedi.

AÇIK AÇIK UYARDI: HESABINI SORARIZ

Erdoğan ayrıca "Ürünleri çok değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara, ülkemiz içinde bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara bu işin hesabını sorarız." ifadelerini kullandı.

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