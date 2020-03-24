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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması (Doğalgaz, elektrik ve okul tatiliyle ilgili önemli mesajlar)

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2020 13:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz ve elektriğin kapanması gibi bir durumun olmadığını belirterek "Biz daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, okullarda tatilin uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili de "Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs ile ilgili tedbirleri eşgüdümlü çalışmalarla değerlendirdiklerini bildirdi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinin artarak devam ettiğini söyledi. Erdoğan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, bakanlarla olan telekonferans görüşmelerinin görüntülerini paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile ilgili yaptığı değerlendirmede, okulların tatilinin uzayıp uzamamasının Bilim Kurulu kararı ile olmasını söyledi.

Uzaktan eğitime ilişkin çalışmaları da değerlendiren Erdoğan, "İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz." dedi.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZLA İLGİLİ KAPANMA İDDİALARI

Erdoğan, elektrik ve doğal gazın kapanmasına ilişkin iddialarla ilgili de "Biz daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz" ifadesini kullandı.

FAHİŞ FİYATLARA GEÇİT YOK

Erdoğan, Cumhurbaşkanı yardıncısı Fuat Okay ile yaptığı görüşmede ise "Özellikle ürüleri çok değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara bu işin hesabını sorarız. Biz tabi ülkemiz içinde de bu ürünleri fahiş fiyatlarla yurt içinde de fahiş fiyata satanlara da bu işin hesabını kesinlikle sorarız. Bunun da yasalarla biliyorsunuz yeri yoktur" dedi.


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