Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni MKYK'ya flaş talimat: Yarından itibaren çalışmalara başlayacağız

Bakanlar Kurulu’nda ve Meclis yönetiminde yaptığı tercihler ile yüksek olasılıklı tahminleri, “ters köşeye” yatıran Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 60 oranında değiştirmiş olsa da en üst karar organı MKYK’da ters köşe yapmadı. Aksine Erdoğan, Güney Afrika seyahatinden dönüş yolunda gazetecilere söylediğini hayata geçirdi. Cumhurbaşkanı, “Partinin genel merkez yönetiminde şu andaki bakan arkadaşlarımızdan görevlendirme yapacak değiliz. Böyle bir şey yok. Yasama, yürütme arasındaki ilişkiler konusunda da şu anda bizim MYK’da yasama organının içinde olan arkadaşlarımız var. Aynı zamanda bakanlarımıza ulaştırılması gereken bir konu olduğu zaman da bu genel başkan yardımcılarımız vasıtasıyla oraya ulaştırılması mümkün. İstediğimiz an bakan arkadaşlarımızı MKYK’ya da MYK’ya da çağırırız. Orada bilgilendirmeyi rahatlıkla yapabilirler. Buna mani bir hal yok” demişti. 4 BAKANI MKYK'YA ALMADI Erdoğan dediğini yaptı ve 4 bakanı MKYK’ya almadı. Böylece bakanları siyaset alanından çekti. Partide yapılan yorum Erdoğan’ın bu tercih ile, “siyasetten gelen bakanları, özel sektörden ya da bürokrasiden gelen bakanlara yaklaştırmış olduğu” yönünde.

RADİKAL DEĞİŞİKLİK Milliyet'ten Didem Özel Tümer'in haberine göre Erdoğan’ın 6. Olağan Kongre’de partinin en üst karar organı MKYK ve icra organı MYK’da yaptığı dizaynı iki temel alana ilişkin verilmiş vurgusu yüksek mesaj olarak okumak mümkün. Bunlardan biri güçlü parti yönetimi, diğeri de yerel seçimlerde yüksek başarı çıtası. Bu iki mesaj için bakılması gereken yer ise icra organı MYK. Partililer, MYK’da özellikle teşkilat, yerel yönetimler ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılıklarında yapılan değişiklikleri, “radikal” olarak değerlendiriyor ve Erdoğan’ın hem parti tabanına hem de seçmene, “sesinizi duydum, bazı şeyleri değiştiriyorum” mesajı olarak yorumluyor. MYK’da beş-altı eski bakanın yer alması, deneyimli ve genç isimlerin aynı kurulda harmanlanması güçlü ve üretken bir yapının hedeflendiğini gösteriyor. Erdoğan’ın, ilk kez cumhurbaşkanı seçildiği ve partiden ayrıldığı zaman ile tekrar dönüşü arasındaki sürede partide eksenin kaydığı yorumları yapılıyordu. Son kongrede yaptığı düzenleme ile eksenin eski yerine getirildiği görüşü dillendiriliyor.