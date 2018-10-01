Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yayımladığı mesajında, “Türkiye olarak PKK’nın Irak’ta faaliyet gösterdiği yerlerin önemli bir bölümünü kontrol altına aldık. Temennimiz ülkedeki PKK varlığının da aynı şekilde ortadan kaldırılmasıdır. Hedefimiz, çıban başı olarak gördüğümüz Kandil’i ve yeni Kandil olma yolunda ilerleyen Sincar’ı bölücü terör örgütünden tamaman temizlemektir” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, “Suriye’de bundan soraki hedefimiz Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki bölgelerin, buraları işgal eden terör örgütünden temizlenerek güvenli hale getirilmesidir” açıklamasını yaptı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 27’nci Dönem 2’nci Yasama Yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 1 Ekim 2018
Bugüne kadar milletimizle birlikte hareket ederek her sorunun üstesinden geldiğimiz gibi, bundan sonra da aynı başarılara imza atmayı sürdüreceğiz. pic.twitter.com/xq6HfAJCM6
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