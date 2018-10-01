Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

Genel Kurul'da TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın sunuşunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açış konuşmasını yaptı. Erdoğan, ekonomi, dış ilişkiler ve terörle mücadeleye ilişkin çok önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın açıklamaları: TBMM'nin 27. Dönem 2. Yasam Yılı'nın açılışında sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. TBMM çatısı altında görev yapmış tüm milletvekillerimizi saygıyla yadediyorum. Sınırlarımızın içinde ve dışında tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsü için kahramanca mücadele eden yiğitlerimizin her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Biz Türk milleti olarak demokrasi içinde önemli değişimi başardık. Siyaset mühendisliği hesaplarının ürünü olarak değil, halkımızın talebi ile gelişen sürecin aşamalarını hep birlikte yaşadık. Tek partili, ardından çok partili rejimleri denedik. Maalesef darbelere, vesayetlere engel olamadık. Bu arayışlar son dönemde de sürmüştür. 2007'de yaşanan Cumhurbaşkanlığı seçimi krizi yeni bir değişimi kaçınılmaz hale getirmiştir. Kapı yeni bir yönetim sistemine açılmıştır. Bu sürecin her aşamasında sağ duyu ile hareket etmiştir. Bu kritik dönemde ülkemizi raydan çıkarmak isteyenlere hamdolsun fırsat vermedik.

"HEPSİNİN BAŞINI EZDİK"



Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için yapılan her hamde ülke olarak yaptığımız atılımlarla karşılık buldu. Ülkemizi vesayet bataklığına itmek istediler. Çözümü milletimize gitmekle bulduk. Gücümüzü milletimizden alarak yolumuza devam ettik. Halkımızı birbirine düşürmeye çalıştılar, fitneye fırsat vermedik. PKK'sından DEAŞ'ına, FETÖ'süne kadar hepsinin başını ezdik. EKONOMİK SALDIRI



Gece yarısı operasyonuyla ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Bu saldırıyı da atlatmak üzereyiz. Ekonomide asla haketmediğimiz, ülkemizin gerçek durumunu kesinlikle yansıtmayan dalgalanma sıkıntıların daha çok göze batmasına yol açıyor. Hep yaptığımız çalışmaları gözden geçiriyor hem de kendimize yeni hedefler belirliyoruz. Yeni yönetim sisteminde de layusel olduğumuz düşüncesine asla kapılmadık. Attığımız her adımımızda yine milletimize hesap verme bilincindeyiz. MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI



Yeni yönetim sisteminde Cumhurbaşkanının Meclis'e bütçe dışında kanun teklifi veya tasarı sunma imkanı yok. AK Parti gerek diğer partilere mensup milletvekillerimizin kanun teklifleri ile çok önemli hizmet yapacaklarına inanıyorum. Diğer milletvekillerinden de bize destek olacak, yolumuzu açacak kanun teklifleri bekliyorum. Gelin milletimize birlikte hizmet edelim. Bu yöndeki gayretleriniz için şimdiden sizlere teşekkür ediyorum.