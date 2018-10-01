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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 14:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 2. Yasama Yılı'nın açılışında Meclis'te konuştu. Erdoğan, 'Gece yarısı operasyonuyla ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Bu saldırıyı da atlatmak üzereyiz.' dedi. Terörle mücadelede önemli mesajlar veren Erdoğan, 'Bundan sonraki hedefimiz Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki bölgeleri terörden arındırarak güvenli hale getirmektir.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

Genel Kurul'da TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın sunuşunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açış konuşmasını yaptı. Erdoğan, ekonomi, dış ilişkiler ve terörle mücadeleye ilişkin çok önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

TBMM'nin 27. Dönem 2. Yasam Yılı'nın açılışında sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. TBMM çatısı altında görev yapmış tüm milletvekillerimizi saygıyla yadediyorum.

Sınırlarımızın içinde ve dışında tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsü için kahramanca mücadele eden yiğitlerimizin her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Biz Türk milleti olarak demokrasi içinde önemli değişimi başardık. Siyaset mühendisliği hesaplarının ürünü olarak değil, halkımızın talebi ile gelişen sürecin aşamalarını hep birlikte yaşadık.

Tek partili, ardından çok partili rejimleri denedik. Maalesef darbelere, vesayetlere engel olamadık. Bu arayışlar son dönemde de sürmüştür. 2007'de yaşanan Cumhurbaşkanlığı seçimi krizi yeni bir değişimi kaçınılmaz hale getirmiştir. Kapı yeni bir yönetim sistemine açılmıştır. Bu sürecin her aşamasında sağ duyu ile hareket etmiştir. Bu kritik dönemde ülkemizi raydan çıkarmak isteyenlere hamdolsun fırsat vermedik.

"HEPSİNİN BAŞINI EZDİK"

Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için yapılan her hamde ülke olarak yaptığımız atılımlarla karşılık buldu. Ülkemizi vesayet bataklığına itmek istediler. Çözümü milletimize gitmekle bulduk. Gücümüzü milletimizden alarak yolumuza devam ettik. Halkımızı birbirine düşürmeye çalıştılar, fitneye fırsat vermedik. PKK'sından DEAŞ'ına, FETÖ'süne kadar hepsinin başını ezdik.

EKONOMİK SALDIRI

Gece yarısı operasyonuyla ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Bu saldırıyı da atlatmak üzereyiz. Ekonomide asla haketmediğimiz, ülkemizin gerçek durumunu kesinlikle yansıtmayan dalgalanma sıkıntıların daha çok göze batmasına yol açıyor. Hep yaptığımız çalışmaları gözden geçiriyor hem de kendimize yeni hedefler belirliyoruz. Yeni yönetim sisteminde de layusel olduğumuz düşüncesine asla kapılmadık. Attığımız her adımımızda yine milletimize hesap verme bilincindeyiz.

MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI

Yeni yönetim sisteminde Cumhurbaşkanının Meclis'e bütçe dışında kanun teklifi veya tasarı sunma imkanı yok. AK Parti gerek diğer partilere mensup milletvekillerimizin kanun teklifleri ile çok önemli hizmet yapacaklarına inanıyorum. Diğer milletvekillerinden de bize destek olacak, yolumuzu açacak kanun teklifleri bekliyorum. Gelin milletimize birlikte hizmet edelim. Bu yöndeki gayretleriniz için şimdiden sizlere teşekkür ediyorum.

Hedefimiz Kandil'i ve Sincar'ı terör örgütünden tamamen temizlemektir. Güçler vekalet savaşları yoluyla Suriye'yi parsellemek için adeta yarışa girmişlerdir. Bu coğrafya halkı ile bin yılı aşkın müşterek geçmişe sahibiz. Bunun için, hayatlarını kurtarmak için yaşadıkları yerlerden kaçmak zorunda kalan milyonlarca Suriyeliye kapılarımızı ve gönlümüzü açtık. Halen 3.5 milyon Suriyeli ülkemizde hayatını sürdürüyor. Bu tehlikeli gidişin önüne geçmek amacıyla 2016'dan itibaren Suriye'de güvenli bölgeler için harekete geçtik.

Dünyada çok büyük takdirle karşılanan İdlib mutabakatı Suriye'de bir çözüm için de umutların canlanmasına vesile olmuştur.

RUSYA İLE İLİŞKİLER

Rusya ile aramızı bozmak için de pek çok provokasyon yapıldı. Karşılıklı olarak sağduyuyu ve soğukkanlılığı elden bırakmayarak, bu sıkıntıların üstesinden geldik. İnşallah, önümüzdeki dönemde Rusya ile aramızdaki bu olumlu işbirliği iklimini daha da güçlendireceğiz.

OPERASYON SİNYALİ

Bundan sonraki hedefimiz Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki bölgeleri terörden arındırarak güvenli hale getirmektir.

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Recep Tayyip Erdoğan TBMM meclis

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
BU PROTESTO HAK EDİLDİ. KARDEŞİM GİT ABD YE ÜLKENİN TÜM BAKANLIKLARINI VER ABD KONTROLÜNE,GELİRKENDE MEŞHUR FETOYU ELİNDEN TUTUP GETİRME, ÜSTELİK GİZLİ YAHUDİ LOBİSİYLEDE BASINA KAPALI ÖZEL PAZARLIK YAP. KESİNLİKLE TÜRKİYEYE BU YENİ SİSTEM ZARARLI HAEL GELMEDEN VAZ GEÇİLMELİ VE HEMEN ERKEN GENEL SEÇİM YAPILMALIDIR. BEYLER SAYIN BAHÇELİ KİMSENİN ÇOCUĞU DEĞİL BU ÜLKEDE.MECLİS EN HIZLI ŞEKİLDE ÇOĞUNLUKLA ERKEN SEÇİME GİTMELİ GEÇ OLMADAN. YOKSA TÜRKİYENİN ANAHTARIDA ELDEN GİDECEK YAKINDA.ÜLKEDEKİ 2004 GELEN 40 CİA AJANI HARIL HARIL ÇALIŞIYOR ŞU AN. ÜLKEYİ BÖLMEK İÇİNEN BÜYÜK BÖLÜCÜ GİZLİ ŞU AN..
batıyorus reis bizide kurtar artık vur masaya yumruğunu ne yapacaksan yap artık derman kalmadı üretim bitti bitecek
kim acaba bu düşmanlar..bütün düşman dediklerinle yeni yeni anlaşmalar yapıyorsun..içerde hepsine aslan, dışarda hepsine kedi...
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