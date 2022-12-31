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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz"

31.12.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yeni yıl mesajı paylaştı. "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında ülkeye kazandırılanların özetini de paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni yıl mesajı geldi. Erdoğan paylaşımında 2022 yılında yapılanların özetini de tek tek sıraladı.

"CUMHURİYETİMİZİN YENİ YÜZYILINA ADIM ATACAĞIMIZ DÖNEME GİRİYORUZ"

Erdoğan ilk paylaşımında "Bugün sadece yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz. Şimdi 2022’de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti…" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımının devamında ise şunlar yer aldı:

İlk Evim İlk İş Yerim Projesi ile Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattık. İlk etapta 5 bin 615 konutun temelini attık.

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Tam 45 bin afet konutu ile 20 bin sosyal konutu tamamladık.

49 millet bahçesini tamamlayarak hizmete açtık. Böylece millet bahçelerinin toplam sayısını 152’ye ulaştırdık. Halen 310 projenin yapım çalışması sürüyor.

İstanbul’umuzda 100 anaokulu tamamladık ve yavrularımızla ailelerinin hizmetine sunduk.

5 milyon metrekare parkı, 1.615 kilometre bisiklet yolunu, 1.200 kilometre yeşil yürüyüş yolunu hizmete aldık.

Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. 79 bin 850 bağımsız birimdeki dönüşüm için vatandaşlarımıza 1,6 milyar TL kira yardımında bulunduk.

70 bin binada denetim yaptık, elektronik beton izleme sistemi ile 107 bin yapının uygunluğunu kontrol ettik.

Denizlerimizden yaklaşık 180 bin ton çöp topladık.

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Sıfır atık geri kazanım oranımızı %27,2’ye yükselttik. Böylelikle 23 bin ton sera gazı salınımını engelledik.

2 milyon insanımıza sıfır atık eğitimi verdik. Ayrıca belediyelere 8 milyon TL sıfır atık desteği sağladık.

Plastik poşet kullanımını %65 oranında azalttık. Böylece 550 bin ton atığın oluşumunu engelledik.

Yeni tescillerle birlikte toplam anıt ağaç sayımızı 10 bin 285’e ulaştırdık.

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkeze alındılar Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkeze alındılar

Korunan alan oranımızı %12,58’e çıkardık. “Çölleşme ve Erozyona Dur De” kapsamında 100 bin fidanı toprakla buluşturduk.

Doğal sit alanlarımızda toplam 24 bin metrekare çevre düzenlemesi yaptık.

Türkiye’nin ilk İklim Şûrası’nı gerçekleştirdik.

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6 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurduk.

Yaptığımız 67 bin denetimle çevremize zarar veren 5 bin 705 işletme ve 380 deniz aracına 725 milyon TL ceza uyguladık, 375 işletmeyi ise faaliyetten menettik.

İklim değişikliğine karşı emisyon azaltım hedefimizi 2030’a kadar %41’e yükselttik.

12 ilimizdeki 3 bin 930 projeyi tamamlayarak sanayi alanlarını şehirlerimizden uzak noktalara taşıdık.

İhracat Desteklerine Yönelik Prefinansman Modeli’ni devreye aldık.

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