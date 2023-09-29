Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması: 'Fetret Devri yaşayan şehirlerimizin hak ettiği hizmetle buluşmasını sağlayacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te konuştu. Birçok konuda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlerle ilgili olarak "İzmir başta olmak üzere Fetret Devri yaşayan şehirlerimizin hak ettiği hizmetle buluşmasını sağlayacağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Her birinize sevginiz ve aşkınız için teşekkür ediyorum. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivaline hoşgeldiniz. Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşma heyecanı içindeyiz. Geniş bir alana yayılan çeşitli etkinlikleri gençlerimizle buluşturmaya çalışıyoruz.

Türkiye'nin savunma sanayi hamlelerinin siyasi sebeplerle hedef alındığı bir dönemde 2 milyon gencimiz TEKNOFEST'e sahip çıktı. Bugün de TEKNOFEST 2023'ün son durağı olan güzel İzmir'deyiz. Diğer tüm illerimizde olduğu gibi maşallah İzmirli gençlerimiz de TEKNOFEST'e çok yoğun ilgi gösteriyor. İzmirli gençlerimizle birlikte çevre şehirlerde yaşayan kardeşlerimizi de bu göz kamaştırıcı festivale davet ediyorum.

"BURASI ONLAR İÇİN BÜYÜK KAZANÇ OLUR"

İleri teknolojiyi 10 bin km uzaklıkta arayanları da buraya davet ediyoruz. Burası onlar için büyük kazanç olur. Bugün burada sadece milli teknoloji hamlemizin gurur kaynağı olan ürünlerimizi görmüyoruz, Türkiye'nin yükselişine de şahit oluyoruz. Burada zorluklar karşısında yıkılmayan güçlü bir irade var. Burada hayallerine giden yolda hiçbir engel tanımayan gençler var. Burada ayağına vurulan zincirleri parçalayan Türk milleti var. Yapamazsınız diyenlere inat, biz yaparız diyen, imkansız görünen nice hayali gerçeğe dönüştüren, fikir, yürek ve alın teriyle büyük bir başarı hikayesi yazan TEKNOFEST gençliğine teşekkkür ediyorum. Siz Türkiye'nin parlak geleceğisiniz. Millete sevdalı bu vizyonerlerin engellere rağmen başlattıkları hamleyi sizler omuzlayacak ve hak ettiği yere siz taşıyacaksınız.

"İÇİMİZDEKİ GAFİLLER DUYMASA DA..."

Kendi öz yurdunda parya muamelesi gören milletimizi elinden tutup kaldıracak yine sizlersiniz. Sizin parıldayan gözlerinizde yarının güçlü Türkiye'sini görüyorum. TEKNOFEST gençlerinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da dünya duyuyor. 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'a dönen muhacirler sizin için dua ediyor.

"KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDİK"

Biz 40 yılı aşkın süredir siyasetin içindeyiz. Siyaset yolculuğumuzun tüm safhalarında gençlerle birlikte yürüdük. Hangi görüşe, kökene, hayat tarzına sahip olursa olsun bu ülkenin gençleriyle gurur duyuyorum. Kimliği, kökeniyle kimseyi ötekileştirmedik. Dayatmacı, baskıcı, yasaklayıcı değil gençlerimizin özgürlükçü alanlarını genişleten olduk. Ne yapıyorsak sizin istikbaliniz için yapıyoruz. Biz artık sizin zamanınızın misafirleriyiz.

Son kabine toplantımızda gençlerimize yeni müjdeler verdik. Cep telefonu ve bilgisayar desteğiyle ücretsiz 10 GB internet sözümüzü tutuyoruz. Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili kanun teklifini de Cumhur İttifakı olarak yakında Meclis'e sunuyoruz. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte ilk etapta deprem bölgesinde pilot projeleri hayata geçireceğiz. Deprem mağduru gençlerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacağız. Başkaları ne yaparsa yapsın biz sizin için koşturmaya devam edeceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

Seçim döneminde gençlerin demokrat dedesi maskesi takanların söz konusu koltuk olunca nasıl faşizan olduğunu görüyoruz. Gençlerimizde hayal kırıklığına neden olan sahnelere rağmen biz duruşumuzu asla bozmayacağız. Aramızdaki gönül bağının sarsılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Birileri karalama kampanyalarını sürdürse de ilk elektrikli aracımız TOGG'un üretimi artarak devam ediyor. ABD'de Tesla'yı ülkemizde fabrika kurmak için davet ettik. Kızılelma'nın envantere girmesiyle bir çığır açmış olacağız.

YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI

31 Mart'ta bu kazanımları daha da ileri taşıyacağız. İzmir başta olmak üzere Fetret Devri yaşayan şehirlerimizin hak ettiği hizmetle buluşmasını sağlayacağız. İzmir, İstanbul, Ankara buna hazır mıyız? İzmirlinin iradesini çantada keklik zannedenlerin işi bundan sonra daha zor. Bu şehrin yatırım ve eser ile hizmet siyasetine ihtiyacı var. Bunu ancak biz yaparız."



