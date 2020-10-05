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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.10.2020 20:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yerli aşı çalışmalarıyla ilgili konuştu. Erdoğan açıklamasında, "İnsan çalışmaları için önümüzdeki ay bin doz aşı üretilmiş olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yerli aşı geliştirme çalışmalarında oldukça ileri bir düzeye gelindi. Bu anlamda yapılan yatırımların, desteklerin birer birer icraata dönüşmesinin haklı kıvancı içerisindeyiz. 13 ayrı çalışması başlatılmıştı. 5 tanesi insan çalışma safhasına yaklaştı. Alt yapısı uygun firmamızın ayda 20 milyon doz kapasitesi bulunuyor. İkinci bir firmamızında üretim altyapısını tamamlamasıyla bu rakam ayda 50 milyon dozun üstüne çıkabilecektir. İnsan çalışmaları için önümüzdeki ay bin doz aşı üretilmiş olacak." ifadeleri kullanıldı.

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