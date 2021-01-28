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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

28.01.2021 14:25 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili olarak "Aşı ve ilaç odaklı 17 proje yürütülüyor. Birlikte geliştirme modeli kullanılıyor. Şu anda 3 yenilikçi aşı adayımız faz aşamasına başlamak üzere. İnaktif olarak daha etkin olmaya aday bir aşı çalışmamız da devam ediyor. DSÖ verilerine göre salgında en çok aşı projesi üreten 3. ülkeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye son 18 yılda ortaya koyduğu başarıları ilim ve irfan medeniyetine sahip çıkmasına borçludur. Daha önceki dönemlerde kısır ideolojik bakış açıları ile kurulan tüm bariyerleri kaldırdık. Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkararak lise seviyesinde okullaşma oranını yüzde 100'e yaklaştırdık. Okullaşma oranını yüksek öğretim seviyesinde yüzde 44'e çıkardık. Bu süreçte bilim insanlarımızı çocuklarımıza rol model olarak gösteriyoruz.

Bilim ve teknoloji insanlığın faydasına kullanılabildiği ölçüde kıymetlidir. Bu medeniyetin evlatları bilimi sadece insanlık yararına üretir. Onlar yeni bir teknoloji geliştirdiğinde uzak coğrafyaları antrenman sahası olarak kullanır. Biz ise bunu o coğrafyalarda sefaletin, insanlık dışı görüntülerin önüne geçmek için kullanırız.

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Salgın henüz ülkemiz sınırlarına dayanmadan kurduğumuz TÜBİTAK Covid-19 Platformu ile bilim seferberliği başlattık. Aşı ve ilaç odaklı 17 proje yürütülüyor. Birlikte geliştirme modeli kullanılıyor. Şu anda 3 yenilikçi aşı adayımız faz aşamasına başlamak üzere. İnaktif olarak daha etkin olmaya aday bir aşı çalışmamız da devam ediyor. DSÖ verilerine göre salgında en çok aşı projesi üreten 3. ülkeyiz.

2025 yılında Dünya Bilim Forumu'na ev sahipliği yapmaya hazırız.

Bu yıl içerisinde yeni bir çağrı daha açarak alanının en iyisi en az 100 araştırmacıyı da ülkemize kazandıracağız.


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