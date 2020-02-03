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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 20:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna'da DEİK İş Konseyi toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobile ilişkin "Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna'da DEİK İş Konseyi toplantısında yerli otomobile ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İlişkilerimizin güçlenmesine önem veriyoruz. Ukrayna bizim için stratejik ortak. İş dünyamıza ufuklar açacak kararlar aldık. Ukrayna ile ticaret hacmimiz her sene yükseliyor.

Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması konusunda sayın başkanla mutabık kaldık.

Türk şirketlerinin Ukrayna'daki yatırımları 3.5 milyar doları aşıyor.

Türkiye sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl Ukrayna'dan tedavi için 20 bin kişi geldi.

Türkiye olarak uluslararası müteşebbisleri yabancı yatırımcı olarak görmüyoruz, küresel yatırımcı olarak görüyoruz.

Türkiye dünyanın 13. büyük ekonomisidir. İhracatımız 181 milyar dolara ulaştı.

Savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 20'den yüzde 70'e çıktı.

ERDOĞAN'DAN YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI

Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz."

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
YAV NERESI YERLI ALLAHINIZ SEVERSENIZ
Allaha hamd olsun: Fabrikasız,lisansız ,patentsiz yerli otomobilimizi ütettik ,siparişler başladı ,artık yerli otomobil ihraç eden konuma geldi..Göbeğimizde yağ biriktirme zamanı ..Hamd olsun allaha böyle cumhurbaşkanımız var
seçimden sonra yani :)
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