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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.01.2020 22:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin fiyatıyla ilgili "Halkımızın alabileceği bir fiyatta olacak. Bir defa o olmazsa sürümden kazanma felsefesi yürümez. İlk dönemlerde çok önemli." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN TÜRK- Kanal D ortak yayınında yerli otomobil ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Yerli otomobili nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi:

"İlk arkadaşlar bu tasarımını getirdikleri zaman. Bu tasarım bana ayrı bir heyecan vermişti. Beş babayiğit derken o kararlılıkla attık. Bu beş babayiğitle hatrı sayılır önemli iş adamları. Bu iş zaten böyle oluyor. Daha önceleri ben bazı sektörün içerisinde olan iş adamlarımızla da konuşmuştum ama netice alamamıştım. Atılan adımda da gerek CEO durumda olan arkadaşımız da yurt dışında kendini ispatlamış. Bu adımı atmış olduk. 5 ayrı tasarımda da hakikaten şu an tabi 3 tasarım ortaya çıkmış vaziyette. Favorim şu ana kadar lacivert. İçi çok rahat. Hız konusunda iyi konumda. İnşallah bu yılın sonu itibariyle testte ileri adım atılacak. 2022 bu işin tamı olacak.

Halkımızın alabileceği bir fiyatta olacak. Bir defa o olmazsa sürümden kazanma felsefesi yürümez. İlk dönemlerde çok önemli. Biz elektrikli bir otomobil yapıyoruz. Tamamen çevreci. Bir diğer boyutu da ön ve arka koltukta ciddi bir rahatlık var."

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