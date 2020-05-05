HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YKS açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YKS açıklaması

EĞİTİM HABERLERİ  | 05.05.2020 07:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter’dan YKS ile ilgili bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 YKS, ilk açıklandığı tarihten 1 hafta sonrasına ertelendi. Ancak bu sınavda müfredattaki önemli bir kısımdan muaf olacaksınız. Ayrıca sınav süresini de artırdık. Bunun yanında barajı 10 puan düşürerek 170’e çektik" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YKS açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS’ye hazırlanan gençlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Twitter'dan paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması şöyle:

“Sevgili gençler, 2020 mücadele ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada. Bu başarının altında anlık reflekslerle değil istişare ve sorumluluk bilinciyle alınan kararlar var. Bu başarının altında milletimizin her bir ferdinin imzası var.

YKS 2020, ilk açıklandığı tarihten 1 hafta sonrasına ertelendi. Ancak bu sınavda müfredattaki önemli bir kısımdan muaf olacaksınız. Ayrıca sınav süresini de artırdık. Bunun yanında barajı 10 puan düşürerek 170’e çektik. Bu yılki maraton inşallah çok daha rahat geçecek.

Bizler bu süreçlerde bilimin, ortak aklın ve vicdanın yolunda karar alırken tüm kesimlerin faydasını gözetiyor, bu aziz milletin her bir ferdinin bu süreçten sağ salim çıkması için canla başla, 7/24 çalışıyoruz.

Bu süreci siyasi istismara kurban etmeden, azmimizle, kararlılığımızla, birliğimize sahip çıkarak hep birlikte atlatacağımıza inancım tamdır. Gelecekte sizlere emanet edeceğimiz güçlü Türkiye’yi, birliğimizi bozmaya çalışan odaklara rağmen inşa etmeye devam edeceğiz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul! Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul!
YKS ne zaman yapılacak? YÖK açıkladıYKS ne zaman yapılacak? YÖK açıkladı
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Valilik 'lütfen' diyerek uyardı: Vaka sayısında önemli bir artış yaşandı

Valilik 'lütfen' diyerek uyardı: Vaka sayısında önemli bir artış yaşandı

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi!

Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi!

Kavanoz dolusu mermiyle tehdit etmişti! Karar verildi

Kavanoz dolusu mermiyle tehdit etmişti! Karar verildi

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Koca'dan açıklama

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Koca'dan açıklama

Playstation 4

Playstation 4

Yaz döneminde telafi eğitimi mi yapılacak?

Yaz döneminde telafi eğitimi mi yapılacak?

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ne zaman yapılacak? YÖK açıkladı

YKS ne zaman yapılacak? YÖK açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Selçuk'tan canlı yayında önemli açıklamalar

LGS ertelendi mi? LGS ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı mı?

LGS ertelendi mi?

YKS ertelendi mi? YKS ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı mı?

YKS ertelendi mi? YKS ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı mı?

Mayıs ayı örnek LGS soruları yayımlandı! İşte Mayıs 2020 LGS destek paketi!

Mayıs ayı örnek LGS soruları yayımlandı!

Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS mesajı!

Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.