Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS ve koronavirüs açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığımız ve YÖK'te yapılan hazırlıklar yanında, pedagoglar, öğrenciler velilerle birlikte yoğun istişareler gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalar sonunda sınavın asıl tarihine en yakın zamanda yapılmasının öğrencilerimiz için daha hayırlı olacağı görüşü ortaya çıktı.

(YKS tarihi) Bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi tamamıyla spekülasyondur.

Gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerin sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum.

Sınavın asıl tarihine en yakın zamanda yapılmasının daha doğru olacağı görüşü ortaya çıktı. Sınav tarihi ilk açıklanan tarihe en yakın tarih olarak 27-28 olarak belirlendi.

(Sınavların ertelenmesinin nedeni neydi?) Sevgili gençler öncelikle bilindiği gibi şu adımı atmamız lazım. Bu tür sınavların tarihleri aylar öncesinden ilan edilir. YKS tarihi de çok önceden açıklanmıştı. Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi.

KREDİ VE BURS AÇIKLAMASI

Başvuran her öğrencimiz kredi veya burs alabiliyor. Kredi veya burs alan öğrenci sayımız bu yıl 1 milyon 600 bini buldu.

Yıl sonuna kadar 17 bin 450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız. 2021 yılı sonuna kadar 72 bin yeni yurt yatağını daha hizmete sunmayı planlıyoruz.

Sizlerden (öğrenciler) tek isteğim, bütün enerji ve vaktinizi kendinizi daha iyi yetiştirmeye vermeniz, onun dışındaki tüm sorunları çözmek bizim görevimizdir.

Bir tarafta sanayide ve tarımda çalışacak insan açığı, diğer tarafta ciddi bir genç işsizlik var. Bu çarpık tabloyu değiştirmemiz gerekiyor.

Kendilerini geliştiren, birikimi ve yeteneğiyle öne çıkan her gencimize gönül huzuruyla çalışabileceği iş alanı sağlama konusunda kararlıyız.

Meslek liselerimiz bu süreçte (salgın) hiç boş durmadılar. Maske ve tulum üretmek suretiyle sürece çok ciddi katkı sağladılar.

"İMAM HATİPLİ NEYSE, MESLEK LİSELİ DE ANADOLU LİSELİ DE HEP BİRDİR"

Benim için imam hatipli neyse meslek liseli de anadolu liseli de diğer okullarda okuyan çocuklarımız da hep birdir.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE AÇIKLAMASI

Ülkemizde ilk vakanın tespit edildiği tarihten bugüne kadar koronavirüs salgınına karşı dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttük.

Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor.

