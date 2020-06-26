HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS ve koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS ve koronavirüs açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2020 16:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada öğrencilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'YKS neden ertelenmedi?' sorusuna da yanıt verdi. Erdoğan, koronavirüsle mücadeleye ilişkin "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

(Sınavların ertelenmesinin nedeni neydi?) Sevgili gençler öncelikle bilindiği gibi şu adımı atmamız lazım. Bu tür sınavların tarihleri aylar öncesinden ilan edilir. YKS tarihi de çok önceden açıklanmıştı. Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi.

Belirsizlikler sebebiyle sınav tarihleri nedeniyle bu tarz tedbirli davranılmaz kaçınılmaz durumdu.

eere

Sınavın asıl tarihine en yakın zamanda yapılmasının daha doğru olacağı görüşü ortaya çıktı. Sınav tarihi ilk açıklanan tarihe en yakın tarih olarak 27-28 olarak belirlendi.

Gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerin sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum.

(YKS tarihi) Bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi tamamıyla spekülasyondur.

Milli Eğitim Bakanlığımız ve YÖK'te yapılan hazırlıklar yanında, pedagoglar, öğrenciler velilerle birlikte yoğun istişareler gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalar sonunda sınavın asıl tarihine en yakın zamanda yapılmasının öğrencilerimiz için daha hayırlı olacağı görüşü ortaya çıktı.

KREDİ VE BURS AÇIKLAMASI

Başvuran her öğrencimiz kredi veya burs alabiliyor. Kredi veya burs alan öğrenci sayımız bu yıl 1 milyon 600 bini buldu.

Yıl sonuna kadar 17 bin 450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız. 2021 yılı sonuna kadar 72 bin yeni yurt yatağını daha hizmete sunmayı planlıyoruz.

Sizlerden (öğrenciler) tek isteğim, bütün enerji ve vaktinizi kendinizi daha iyi yetiştirmeye vermeniz, onun dışındaki tüm sorunları çözmek bizim görevimizdir.

Bir tarafta sanayide ve tarımda çalışacak insan açığı, diğer tarafta ciddi bir genç işsizlik var. Bu çarpık tabloyu değiştirmemiz gerekiyor.

Kendilerini geliştiren, birikimi ve yeteneğiyle öne çıkan her gencimize gönül huzuruyla çalışabileceği iş alanı sağlama konusunda kararlıyız.

Meslek liselerimiz bu süreçte (salgın) hiç boş durmadılar. Maske ve tulum üretmek suretiyle sürece çok ciddi katkı sağladılar.

"İMAM HATİPLİ NEYSE, MESLEK LİSELİ DE ANADOLU LİSELİ DE HEP BİRDİR"

Benim için imam hatipli neyse meslek liseli de anadolu liseli de diğer okullarda okuyan çocuklarımız da hep birdir.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE AÇIKLAMASI

Ülkemizde ilk vakanın tespit edildiği tarihten bugüne kadar koronavirüs salgınına karşı dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttük.

Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Bahçeli: Gereği neyse o yapılacaktırBahçeli: Gereği neyse o yapılacaktır
21 Haziran yaz gün dönümü nedir? Günler uzar mı kısalır mı?21 Haziran yaz gün dönümü nedir? Günler uzar mı kısalır mı?

En Çok Okunan Haberler

'Çatlak Şanzel' Şanzel Çetin'den Armağan Çağlayan'a cinayet itirafı! 'Doktoru öldürdüm'

'Çatlak Şanzel' Şanzel Çetin'den Armağan Çağlayan'a cinayet itirafı! 'Doktoru öldürdüm'

Azra Akın mütevazı otomobiliyle dikkat çekti!

Azra Akın mütevazı otomobiliyle dikkat çekti!

Hafta sonu uygulanacak kısıtlamayla ilgili flaş açıklama!

Hafta sonu uygulanacak kısıtlamayla ilgili flaş açıklama!

Kritik davada 35 kişiye müebbet

Kritik davada 35 kişiye müebbet

İstanbul’un göbeğinde sızan genç kadın!

İstanbul’un göbeğinde sızan genç kadın!

Oxford Üniversitesi açıkladı! Çarpıcı Türkiye detayı

Oxford Üniversitesi açıkladı! Çarpıcı Türkiye detayı

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Perinçek ile Selvi canlı yayında birbirine girdi!

Perinçek ile Selvi canlı yayında birbirine girdi!

Tarihi açılış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi açılış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüştü

Erdoğan, Yunan Başbakanı Miçotakis'le görüştü

Doğanşehir’de yeni belediye başkanı Durali Zelyurt oldu

Doğanşehir’de yeni belediye başkanı belli oldu

İYİ Parti’de istifa şoku: Meclis üyesi Ufuk Erdöl görevi bıraktı

İYİ Parti’de istifa şoku! Emekli albay görevi bıraktı

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Bahçeli: Gereği neyse o yapılacaktır

Yavaş ve İmamoğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruya Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı

Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.