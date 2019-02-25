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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilki Yozgat'ta olacak

SEÇİM HABERLERİ  | 25.02.2019 14:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat mitinginde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, 'Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilki Yozgat'ta olacak' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilki Yozgat'ta olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yozgat mitinginde halka hitap etti. Erdoğan, açıklamasında 'Buradan bu dönemin ilk müjdesini veriyorum' diyerek yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin Yozgat'ta olacağını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Buradan tüm Türkiye'deki, tüm dünyadaki Yozgatlıları selamlıyorum. İçinden geçtiğimiz kritik dönemde her şehirden destek bekliyoruz.

"BURADAN İLK DÖNEMİN MÜJDESİNİ VERİYORUM"

Anlaşılan o ki AK Parti çatısını beğenmeyip kendilerine başka mecra arayanlar var. Bunlara hizmetin, yatırımın asıl kaynağının AK Parti olduğunu, bu kardeşiniz olduğunu gösterelim mi? İnşallah 31 Mart'tan sonra Yozgat için yepyeni bir dönemi başlatmaya hazır mıyız?

Buradan bu dönemin ilk müjdesini veriyorum. Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilki Yozgat olacak. Ve adımını hemen atıyoruz.


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti yozgat mitingi

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