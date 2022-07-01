HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert uyarı

01.07.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi kapsamındaki mezuniyet töreninde konuştu. Erdoğan, "Kabadayılığa yeltenen Yunanistan yönetimine hem bölgemizde yaşanan gelişmelerden hem de bir asır önceki hadiselerden ibret almasını tavsiye ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi, 10'uncu Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Kahraman ordumuz personel eksiğine rağmen yaptığı operasyonla dimdik ayakta olduğunu ispatlamıştır.

Ordumuzu dünyanın bir numarası haline getirene kadar adımları atmaya devam edeceğiz.

İyi eğitimli ve nitelikli personel yapısıyla ordumuzun üstesinden gelemeyeceği tehdit yoktur.

Gençlerimizi Milli Savunma Üniversitemize katılmaya davet ediyorum.

NATO MESAJI

NATO görüşmelerinde herkesin ifade ettiği gibi Türkiye terörle mücadelede hakkı teslim edilmesi gereken bir ülkedir. NATO içerisindeki bazı ülkelerin terörle mücadelede Türkiye'ye yeterli desteği vermediği bir gerçektir.

NATO'ya üyelik için başvuran ülkelerin şartları yerine getirmeleri zarurettir. Şayet bu bu konuda bir oyalama tavrı görürsek en baştaki noktaya döneceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

İsveç ve Finlandiya üye olmadı, onlarınki üyelik davetidir. Şartları yerine getirirlerse elimizden geleni yaparız.

YUNANİSTAN'A SERT UYARI

Ege'deki haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Kabadayılığa yeltenen Yunanistan yönetimine hem bölgemizde yaşanan gelişmelerden hem de bir asır önceki hadiselerden ibret almasını tavsiye ediyoruz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehitMSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit
Stoltenberg'den Rusya açıklaması! 'Yıkıcı ve çok daha kötü sonuçları olabilir'Stoltenberg'den Rusya açıklaması! 'Yıkıcı ve çok daha kötü sonuçları olabilir'
Kız kardeşimden uzak durmasını söylemek için gittimKız kardeşimden uzak durmasını söylemek için gittim
Anahtar Kelimeler:
recep tayip erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu!

Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu!

Saatler kaldı, asgari ücret ne kadar olacak? 1.105 TL...

Saatler kaldı, asgari ücret ne kadar olacak? 1.105 TL...

Ataşehir'de tepki çeken görüntüler! Parkta güpegündüz seviştiler

Ataşehir'de tepki çeken görüntüler! Parkta güpegündüz seviştiler

Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama! 'İstanbul'da ciddi bir patlama var'

Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama! 'İstanbul'da ciddi bir patlama var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu! 'Bunlar geldi geldi, gelmediği takdirde...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu! 'Bunlar geldi geldi, gelmediği takdirde...'

Tek bir hata tüm sistemi çökertti! 'Republic' yerine 'Pepublic' yazınca...

Tek bir hata tüm sistemi çökertti! 'Republic' yerine 'Pepublic' yazınca...

İlginizi Çekebilir

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Hastanede cinsel ilişkiye girdiler! Tutuklanmamak için...

Hastanede cinsel ilişkiye girdiler! Tutuklanmamak için...

Düşünmeden suya atladı! Dakikalarca kalp masajı yaptı

Düşünmeden suya atladı! Dakikalarca kalp masajı yaptı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.