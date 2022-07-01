Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi, 10'uncu Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Kahraman ordumuz personel eksiğine rağmen yaptığı operasyonla dimdik ayakta olduğunu ispatlamıştır.

Ordumuzu dünyanın bir numarası haline getirene kadar adımları atmaya devam edeceğiz.

İyi eğitimli ve nitelikli personel yapısıyla ordumuzun üstesinden gelemeyeceği tehdit yoktur.

Gençlerimizi Milli Savunma Üniversitemize katılmaya davet ediyorum.

NATO MESAJI

NATO görüşmelerinde herkesin ifade ettiği gibi Türkiye terörle mücadelede hakkı teslim edilmesi gereken bir ülkedir. NATO içerisindeki bazı ülkelerin terörle mücadelede Türkiye'ye yeterli desteği vermediği bir gerçektir.

NATO'ya üyelik için başvuran ülkelerin şartları yerine getirmeleri zarurettir. Şayet bu bu konuda bir oyalama tavrı görürsek en baştaki noktaya döneceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

İsveç ve Finlandiya üye olmadı, onlarınki üyelik davetidir. Şartları yerine getirirlerse elimizden geleni yaparız.

YUNANİSTAN'A SERT UYARI

Ege'deki haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Kabadayılığa yeltenen Yunanistan yönetimine hem bölgemizde yaşanan gelişmelerden hem de bir asır önceki hadiselerden ibret almasını tavsiye ediyoruz.



