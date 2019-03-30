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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 00:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te broşür dağıtan Yusuf Özoğul'a bir kadının tepki gösterdiği olayla ilgili, "Yusuf’un yaptığı, o provokatör kadına ve onun temsil ettiği zihniyete verilen bir ahlak dersidir. Tam bir ahlak dersi verdi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Haber ortak yayında gündemi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik'te broşür dağıtan Yusuf Özoğul'a bir kadının tepki gösterdiği olayla ilgili, "Meral Hanım’ın yanındaki yandaşları bu ama öbür tarafta Yusuf’umuzun duruşu bu. Yusuf’un bugün de bir defin olayı vardı. Arkadaşlar da onu bu akşam buraya davet etti. Bu akşam da çıktı buraya geldi. Şimdi bir şey var. O, mensubu olduğu partinin broşürünü dağıtıyor. Ben tabii Yusuf’u bu sebeple şahsım, partim, milletim adına kutluyorum. Demek ki lise mezunu da olarak bizim böyle gençlerimiz var. Yusuf’un yaptığı, o provokatör kadına ve onun temsil ettiği zihniyete verilen bir ahlak dersidir. Tam bir ahlak dersi verdi. Yusuf'u gerçekten şahsım, milletim adına kutluyorum. Demek ki bizim böyle gençlerimiz var. Yusuf'un yaptığı, o provokatör kadına ve onun temsil ettiği zihniyete tam bir ahlak dersidir. Meral Hanım'ın da bundan ders alması lazım.

"OLAYI NİYE MAKARNAYI GETİRİYORSUN?"

"Olayı makarnaya niye getiriyorsun? Makarna işi AK Parti'nin işi değil ki. Makarna işi CHP'nin işi. Halkı "göbek kaşıyan, makarnacılar" olarak küçümseyen onlar. Ha biz halkımıza sosyal belediyecilik olarak gerekli yardımları yaparız. O da Yusuf olarak, hangi Yusuf'un izinden gittiğini biliyor. Onun için gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT Yusuf Özoğul

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