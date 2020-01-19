-
-
HABER
-
Güncel
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeci Hafter'in pervasız saldırıları karşısında uluslararası toplum maalesef gerekli tepkiyi bugüne kadar göstermemiştir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeci Hafter'in pervasız saldırıları karşısında uluslararası toplum maalesef gerekli tepkiyi bugüne kadar göstermemiştir."
GÜNCEL
HABERLERİ
|
19.01.2020 10:23 |
Son Güncelleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbeci Hafter'in pervasız saldırıları karşısında uluslararası toplum maalesef gerekli tepkiyi bugüne kadar göstermemiştir."
Okuyucu Yorumları 0 yorum