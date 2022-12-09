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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Türkiye'ye geliyor

09.12.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, bugün Türkiye'ye gelecek. Radev'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleştireceği çalışma ziyaretinde ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. İşte haberin detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Türkiye'ye geliyor

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Rumen Radev

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