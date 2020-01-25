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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak asmayın ve bilin ki bizler sizlerin hizmetkarıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak asmayın ve bilin ki bizler sizlerin hizmetkarıyız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.01.2020 16:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak asmayın ve bilin ki bizler sizlerin hizmetkarıyız."


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Anahtar Kelimeler:
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