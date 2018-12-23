CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEİK GENEL KURULU'NDA KONUŞTU (2)

Haber: Gökhan ÇELİK/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Olağan Mali Genel Kurulu’nda konuştu.

Beşiktaş’ta bir otelde yapılan genel kurula Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK Başkanı Nail Olpak ve yöneticileri ile çok sayıda iş dünyasından yöneticiler katıldı. Genel Kurulda konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemizi büyütürken birçok saldırı ile yüzleştik. İktidarımız ilk dönemlerinde, devletin içine çöreklenmiş, devleti tapulu malı görenlerin kesimlerin direnciyle karşılaştık. Demokrasinin kılıcı gibi duran, darbe yapmaktan çekinmeyen bu kısım rahatsızlıklarını çok farklı gösterdi. Pek çok projemiz engellenmeye çalışıldı. Bizi yavaşlattı. Sokak hareketleri başlatıldı. IMF'ye borcumuzu sıfırladığımız, faizlerin düşük olduğu dönemde izan dışı hareket başlattılar."

BURAYI FRANSA, HOLLANDA ZANNETTİLER, YANILDILAR

Gezi Parkı olaylarında 12 ağacın taşınması bahane edilerek sokak üzerinden ekonominin hedef alındığını belirten Erdoğan, "Burayı Fransa, Hollanda zannettiler yanıldılar. Biz 15 Temmuz'da kendilerine gösterdik. Güney Doğu'da o hendekleri açanlar neyse, ana muhalefetin başı da odur. Hiçbir farkı yoktur. Hem ana muhalefet hem de uluslararası bazı kuruluşlar tarafından kışkırtıldı. Beni ipe götüreceklermiş, bunu sanatçı görünümü altındaki müsvetteler yapıyor. Senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Beni ipe götürecekmiş, senin haddine mi? Biz şahadete inanmış insanlarımız: Biz bunların bedelini ödemeye hazırız. Bunlar sanatçı müsvettesi. Bunun bedelini ödeyecekler. Kalkacaksın bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın. Şimdi yargıya git. Paris'teki gösterilere laf etmeyenler, polisimizi orantısız güçle suçluyorlardı. Milletimizle, sivil toplum kuruluşlarımıza el ele verdik püskürttük. 17-25 Aralık'ta da gördük, sonra 15 Temmuz o gece milli irade zaferine imza attık" dedi.