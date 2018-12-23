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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEİK GENEL KURULU'NDA KONUŞTU (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 14:00 | Son Güncelleme

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Olağan Mali Genel Kurulu’nda konuştu.  Beşiktaş’ta bir otelde yapılan genel kurula Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK Başkanı Nail Olpak ve yöneticileri ile çok sayıda iş dünyasından yöneticiler katıldı.

Haber: Gökhan ÇELİK/İSTANBUL,(DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Olağan Mali Genel Kurulu’nda konuştu.
Beşiktaş’ta bir otelde yapılan genel kurula Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK Başkanı Nail Olpak ve yöneticileri ile çok sayıda iş dünyasından yöneticiler katıldı. Genel Kurulda konuşan Erdoğan, şunları söyledi:
"Ülkemizi büyütürken birçok saldırı ile yüzleştik. İktidarımız ilk dönemlerinde, devletin içine çöreklenmiş, devleti tapulu malı görenlerin kesimlerin direnciyle karşılaştık. Demokrasinin kılıcı gibi duran, darbe yapmaktan çekinmeyen bu kısım rahatsızlıklarını çok farklı gösterdi. Pek çok projemiz engellenmeye çalışıldı. Bizi yavaşlattı. Sokak hareketleri başlatıldı. IMF'ye borcumuzu sıfırladığımız, faizlerin düşük olduğu dönemde izan dışı hareket başlattılar."

BURAYI FRANSA, HOLLANDA ZANNETTİLER, YANILDILAR
Gezi Parkı olaylarında 12 ağacın taşınması bahane edilerek sokak üzerinden ekonominin hedef alındığını belirten Erdoğan, "Burayı Fransa, Hollanda zannettiler yanıldılar. Biz 15 Temmuz'da kendilerine gösterdik. Güney Doğu'da o hendekleri açanlar neyse, ana muhalefetin başı da odur. Hiçbir farkı yoktur. Hem ana muhalefet hem de uluslararası bazı kuruluşlar tarafından kışkırtıldı. Beni ipe götüreceklermiş, bunu sanatçı görünümü altındaki müsvetteler yapıyor. Senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Beni ipe götürecekmiş, senin haddine mi? Biz şahadete inanmış insanlarımız: Biz bunların bedelini ödemeye hazırız. Bunlar sanatçı müsvettesi. Bunun bedelini ödeyecekler. Kalkacaksın bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın. Şimdi yargıya git. Paris'teki gösterilere laf etmeyenler, polisimizi orantısız güçle suçluyorlardı. Milletimizle, sivil toplum kuruluşlarımıza el ele verdik püskürttük. 17-25 Aralık'ta da gördük, sonra 15 Temmuz o gece milli irade zaferine imza attık" dedi.

ÜLKE RİSK PUANIMIZ 225 PUAN İYİLEŞTİ
Erdoğan, "Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkardığı zat veriyor veriştiriyor. 'Bir çıktın yenildin, iki çıktın yenildin' diyor. Bir genel başkan yanında böyle bir kadro. Türkiye manevra kabiliyeti yüksek ekonomik esnekliğe ulaşmış durumda. Piyasalar kendini normalleşmeye bıraktı. Döviz kurunda yüzde 20 oranında iyileşme yaşadık. Ülke risk puanımız 225 puan iyileşti. Türkiye bugün artık çok dinamik bir ekonomiye ve manevra kabiliyeti çok yüksek bir ekonomik esnekliğe kavuşmuş durumda" diye konuştu.

ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİMİZE İNANIYORUM
Enflasyonun kasım ayında düşüşe geçtiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Cari işlemler dengesinde olumlu gelişmeler yaşandı. Ekonomi üç ay arka arkaya cari fazla verdi. Bu süreçte ihracat ve turizm gelirlerindeki güçlü seyir büyümeyi destekledi, cari açığı azalttı. İhracatımızın ithalatı karşılama oranı kasımda yüzde 95'in üzerine çıktı. Bunlar 2019'un ne olacağının en güzel haberleri. Finansal piyasalar ve beklentilerdeki bu düzenleme ile önümüzdeki dönemde ekonomide çok güçlü bir yükseliş olacaktır. Biz daima zor yolu seçtik. Son 16 yılda en büyük sermayemiz ülkemize inanmamız milletimize güvenmemiz olmuştur. Biz felaket tellallarına inat sizlere güveniyoruz. Önümüzdeki zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum."

Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ın konuşması

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