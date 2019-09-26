Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: "Demokrasi ve \u00f6zg\u00fcrl\u00fck konusunda iddia sahibi ABD\u2019nin demokrasiye kast edenlere kucak a\u00e7mas\u0131 \u00e7ok b\u00fcy\u00fck \u00e7eli\u015fkidir" Evinde as\u0131l\u0131 bulunmu\u015ftu! G\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcndeki korkun\u00e7 detaylar ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Sudan Ba\u015fbakan\u0131 Abdallah Hamdok ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Moldova Cumhurba\u015fkan\u0131 \u0130gor Dodon ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc