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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve özgürlük konusunda iddia sahibi ABD’nin demokrasiye kast edenlere kucak açması çok büyük çelişkidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.09.2019 03:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve özgürlük konusunda iddia sahibi ABD’nin demokrasiye kast edenlere kucak açması çok büyük çelişkidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi ve özgürlük konusunda iddia sahibi ABD’nin demokrasiye kast edenlere kucak açması çok büyük çelişkidir"

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